Santos House, um edifício histórico, é uma nova residência turística

Santos House. Foto: DR

Enquanto os portugueses lutam para sobreviver à, há cada vez mais projetos de empreendimentos turísticos na cidade. É o caso da Ando Living, fundada em Portugal há seis anos, que inaugurará, no primeiro trimestre do ano de 2025, o Santos House um edifício histórico cuja reabilitaçãoelevando para mais de 150 o número total de unidades em operação.

Esta Ando Living Santos House, com 3.750 m² de área total de construção distribuída por cinco pisos, "resulta da transformação de um edifício secular com uma história que remonta a 1648, quando o rei D. João IV ordenou a construção de um convento para abrigar os frades capuchinhos, recém-chegados da Bretanha, França", avança, em comunicado, a Ando Living. "Passados quase 100 anos, ficou reduzido a cinzas num violento incêndio e, em 1851, foi erguido no local um novo edifício, sob a orientação de José António da Luz Robim, com as características típicas da época: grandes janelas, varandas de ferro forjado e uma impressionante fachada revestida a azulejos." O imóvel está classificado como património de interesse municipal, atualmente.

A este ponto da construção, tem mais de metade das unidades já vendidas ou reservadas e preços a variar entre os €561.000 e os €1.400.000 para as ainda disponíveis, e os apartamentos do edifício em Santos "estão a atrair muitos compradores portugueses para um modelo de negócio que lhes permite gerar rendimento ao operar o seu imóvel no mercado turístico com a equipa de gestão da Ando Living". Recorde-se que a intenção da compra destas residências se destina a aluguer de curta, média ou longa duração turística.

"O que está a chamar os investidores portugueses, e também de outras nacionalidades, é a possibilidade de investirem num dos bairros mais dinâmicos e vibrantes da capital e continuarem a operar num mercado turístico que é dos mais atrativos do mundo mas onde existem atualmente fortes restrições no arrendamento de curta duração", afirma Manuela Luz, manager de vendas Portugal do Grupo Ando Living. Os retornos podem "chegar aos 7%, ao mesmo tempo que podem usufruir dele o tempo que desejarem, de acordo com o modelo de gestão que escolherem."

Atualmente a operar em Lisboa, Porto, Istambul e, brevemente em Madrid, a Ando Living tem 700 unidades de alojamento sob gestão ou em desenvolvimento, com destaque para a capital portuguesa, mas também Istambul e as localidades alentejanas de Melides e Vila Viçosa.