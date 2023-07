Uma penthouse em Belém ou uma estadia num hotel de luxo?

Quanto vale uma penthouse com vista sobre o Tejo? Esta, para cima de três milhões, o preço a pagar para poder ter um espaço ao ar livre só nosso, como um terraço ou uma varanda privativa em casa, que é cada vez mais um must have nas grandes cidades. Mas, e claro, não se resume tudo à varanda. E é por este motivo que as penthouses são tão populares, explica Rita Cunha Ferreira à MUST, consultora na Athena Advisers. As áreas ao ar livre são uma tendência na "construção ou remodelação de novas habitações e quase obrigatórias no segmento premium. E ainda que o espaço exterior tenha sido sempre muito valorizado, ele tornou-se particularmente desejado no pós-pandemia. Por essa razão, a construção de varandas, terraços, jardins ou pátios, muitas vezes com vistas panorâmicas, são espaços que se privilegiam nos projetos dirigidos a este segmento."

O design é minimalista, com uma paleta de cores serena. Foto: Athena Advisers

É em Belém que encontramos uma das mais recentes penthouses da firma imobiliária, a cerca de 15 minutos de carro da Avenidade da Liberdade, morada das maisons de luxo mais icónicas de sempre. Descrita como uma "singularidade absoluta num dos mais charmosos e emblemáticos bairros lisboetas", tem como grande vantagem, embora sem surpresas, um generoso terraço na cobertura com piscina aquecida e vista para o Tejo. São 148 metros quadrados de possibilidades infinitas e puro lazer. "Nos dias de hoje, a casa assume-se como um lugar de refúgio, conforto e experiência e, como tal, queremos vivê-la de modo diferente", daí a importância acrescida aos espaços exteriores, realça Rita Cunha Ferreira.

O generoso terraço com piscina é o que torna esta penthouse tão apetitosa. Foto: Athena Advisers

O que não quer dizer que o seu interior fique atrás. Como que evocando o lema "menos é mais", os acabamentos, equipamento e mobiliário escolhidos para a cozinha e casas de banho deixam entrever a qualidade dos materiais usados, do pavimento em madeira de carvalho branco da Dinesen aos azulejos personalizados da Artevida, passando pelas luxuosas marcas de eletrodomésticos Bulthaup e Gaggenau.

Os azulejos personalizados, pintados à mão, são da Artevida. Foto: Athena Advisers

Pensada para um estilo de vida familiar, conta com cinco quartos - entre eles uma suíte com walk-in closet, uma sala de jogos para as crianças e um escritório. Já a sala de estar e a cozinha em plano aberto fazem a inveja dos amantes de culinária e de calorosos convívios.

A cozinha, a zona de estar e a de jantar foram pensadas num conceito open space. Foto: Athena Advisers

A suíte conta com um walk-in closet. Foto: Athena Advisers

Sem esquecer as características ecológicas, uma necessidade em crescimento de quem procura casa hoje em dia: a garagem está equipada com carregadores elétricos e o sistema de aquecimento de água é alimentado por energia solar. As instalações comuns do edifício, cuja eficiência energética é de classe A, incluem ainda piscina, jardins, serviço de concierge e ginásio com spa, elevando "a experiência e o bem-estar" de quem ali vive. "De igual modo, também os serviços têm vindo a ganhar destaque [no mercado imobiliário de luxo], e há cada vez mais edifícios com concierge, portaria e segurança 24 horas por dia."

A penthouse tem cinco quartos no total, um deles dedicado aos mais pequenos. Foto: Athena Advisers

A penthouse encontra-se à venda por €3.350.000.