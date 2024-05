"Um Dia em São Miguel": celebrar o Alentejo na Casa Relvas

Das 14h ao pôr-do-sol, o programa inclui provas de vinho, gastronomia local, jogos tradicionais, demonstrações de artesanato regional e momentos musicais. Foto: Aidan Klessic

Após o cancelamento do evento no ano passado devido ao clima imprevisto, este ano está tudo preparado para receber os visitantes e celebrar o Alentejo em grande estilo. Como já é, aliás, tradição. Alexandre Relvas, CEO da Casa Relvas, recebe, durante um dia, clientes, amigos e todos os amantes da região. O eventoDas, o programa inclui provas de vinho, gastronomia local, jogos tradicionais, demonstrações de artesanato regional e momentos musicais. A Herdade de São Miguel, a, proporciona o cenário ideal para esta celebração. A entrada no evento requer uma pulseira, disponível para compra online, com parte do valor a reverter para o Banco Alimentar Contra a Fome de Évora.Os visitantes podem experimentar porco no espeto e outras iguarias regionais, além deA loja da Casa Relvas terá uma variedade de produtos da região, incluindo vinhos, e as inscrições para as provas de vinho estão disponíveis mediante reserva prévia."Um Dia em São Miguel" é uma oportunidade para viver o Alentejo no seu melhor, com atividades para todas as idades e momentos musicais para animar o ambiente. A Casa Relvas convida a todos a desfrutar de uma tarde repleta de experiências sensoriais e tradições alentejanas.