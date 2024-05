Six Senses Douro Valley apresenta 'A Sense of Summer'

Durante todo o mês de agosto, os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de atividades e workshops ao ar livre. Foto: DR

O verão está a chegar e o Six Senses Douro Valley tem o plano perfeito para garantir o máximo proveito desta estação. Com o bem-estar em mente, o hotel lança o conceito 'A Sense of Summer', elevando ainda mais a ideia de relaxamento e renovação durante o mês de agosto. Além de ser um refúgio de tranquilidade, o Six Senses dispõe de uma programação especial de bem-estar, juntamente com a inauguração de dois novos espaços gastronómicos, tornando a experiência ainda mais completa.Durante todo o, há uma variedade de atividades e workshops ao ar livre, incluindo meditação à luz da lua cheia, cerimónia do fogo, sunsets no bar da piscina, workshops de arte consciente, sessões de respiração, aulas de yoga matinal, tours de bicicleta, aulas de TRX e até passeios de barco.Além disso, renomadosconduzirão retiros exclusivos durante o mês de agosto, como é o caso deque dá aulas de, compartilhando a sua expertise em nutrição personalizada e estilo de vida saudável. Por outro lado,guiará o programa "Jornada para uma Transformação Profunda" de, demonstrando que alcançar uma vida plena e equilibrada é possível com trabalho e determinação. Estará também presente, entre, especialista em menopausa e saúde feminina, que oferecerá orientações para o bem-estar das mulheres. Espera-se ainda, especialista em medicina ayurvédica antiga que estará disponível durantepara partilhar o seu conhecimento e técnicas únicas.Mas as novidades não param por aí. A 10 de agosto, o hotel inaugura: o, perfeito para relaxar junto à piscina, e a, um conceito gastronómico único que valoriza os produtos locais em um ambiente imersivo.Para encerrar o 'A Sense of Summer' em grande estilo, no diahaverá uma, celebrando o sucesso deste mês especial e antecipando as maravilhas que estão por vir no próximo ano.