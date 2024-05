A Chanel volta a abrir boutique sazonal em Mykonos

Para proporcionar uma experiência relaxante aos clientes, os terraços estão mobilados de forma confortável. Foto: @Chanel

Ao entrar, os clientes são recebidos no rés-do-chão, onde uma seleção de produtos se encontram em exposição. Foto: @Chanel

A casa de moda francesa acaba de reabrir a sua, no coração de Mykonos, numa parceria com a Linea Piu, o retalhista exclusivo da Chanel na Grécia. Com uma área de 142 metros quadrados distribuídos por dois pisos, a boutique apresenta uma arquitetura cúbica, típica da região, com paredes brancas caiadas.é marcado por tons neutros, realçados por detalhes têxteis quentes, como tapetes de serapilheira e tweed, que conferem um ambiente acolhedor. Armários de vidro fosco âmbar e espelhos de corpo inteiro complementam a luz natural da loja.Ao entrar, os clientes são recebidosonde uma seleção de carteiras, sapatos, óculos de sol, acessórios e a coleção de fragrâncias Les Eaux de Chanel estão em destaque.Uma escada escultural leva ao piso superior, onde os visitantes podem explorar uma nova, incluindo modelos icónicos da marca como o Première e o J12, e ainda às criações de joalharia. Este piso também apresenta um espaçoso salão de pronto-a-vestir, onde está disponível a coleção primavera-verão 2024 e, a partir de meados de maio, a coleção Chanel Coco Beach 2024 - um guarda-roupa costeiro intemporal, perfeito para a vida numa ilha.Além disso, os clientes podem esperar ver a coleção Métiers d'art Chanel 2023/24, apresentada em dezembro passado em Manchester, e a pré-coleção outono-inverno 2023/24.Edifício 4, Nammos Village Psarou Beach, 846 00, Grécia.