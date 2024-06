JNcQUOI Avenida acolhe o restaurante Xisto: Uma viagem do interior de Portugal a Lisboa

De 3 a 7 de julho, o JNcQUOI Avenida recebe o, trazendo uma experiência gastronómica única à capital. Este evento promete transportar os sabores autênticos e refrescantes do interior do país para Lisboa, para uma verdadeira viagem culinária.Durante cinco dias, o JNcQUOI Avenida apresentará um. Conhecido pela sua habilidade em adicionar leveza à robusta gastronomia serrana, o chef combina sabores rústicos com frescura, refletindo o ambiente natural e sereno da Praia Fluvial da Louçainha.O menu, meticulosamente preparado, inclui umacomo Ameijoas Miguel Torga à Dona Maria (28€), Cogumelos com alheira de caça (17€), Petinga de escabeche com fradinho (15€), Peixinhos da horta de espargos (19€) e até o Escabeche de pato com gengibre (17€). Entre os, destacam-se as especialidades do Xisto: Bacalhau dos vais (28€), Arroz de chanfana (35€) e Filetes de peixe galo com arroz de berbigão (38€). Para, as opções incluem Ovos torcidos (11€) e Uvada do Sr. Conde (11€), proporcionando um final doce e tradicional à refeição.O JNcQUOI Avenida continua a promover parcerias com alguns dos melhores restaurantes de Portugal,. Esta iniciativa,amplamente reconhecido pela sua maestria na gastronomia portuguesa, tem sido o pilar da cozinha do JNcQUOI desde o início do projeto em 2016 -, tem como objetivo destacar o melhor da gastronomia portuguesa e proporcionar aos clientes a oportunidade de explorar uma variedade de sabores regionais sem sair da cidade.