assinar um contrato com o Paris Saint-Germain que durará no mínimo dois anos (e deixar Barcelona para trás), Messi instalou-se com a família num dos hotéis mais exclusivos da capital francesa: o Le Royal Monceau.

Apartamento privado do Le Royal Monceau em Paris, França. Foto: @leroyalmonceau

O Le Royal Monceau conta ainda com

já recebeu vários hóspedes ilustres,

Piscina do Le Royal Monceau em Paris, França. Foto: @leroyalmonceau

Depois deFica no número 37 da Avenue Hoche, a apenas 500 metros do Arco do Triunfo e dos Campos Elísios, o hotel foi originalmente concebido peloe inaugurado em- tem atualmente 149 quartos com 61 suites e 3 apartamentos de luxo recentemente renovados pelo designer e arquiteto Philippe Starck.- o, que também é bar, o japonêse o italiano, este último distinguido com uma estrela Michelin. O hotel tem também umacom um guia especializado, umae umacinema. para os amantes do desporto - como Neymar , que também ficou no hotel à sua chegada a Paris há um, ume umade 23 metros.Ao longo da sua história, o hotelincluindo Dwight D. Eisenhower,, Robert De Niro,e Ray Charles.As noites começam nos 1.220 euros, preço da suíte mais barata, que é de 36 metros quadrados, e vão até aos 15.500 no caso dos apartamentos com