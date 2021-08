Quem é Antonela Roccuzzo, a mulher de Messi?

A vida do ex-capitão da equipa espanhola deu uma volta de 180 graus quando assinou contrato com o Paris Saint-Germain, mudando, consequentemente, também os planos do resto da sua família. Quando chegou a França na última terça, 10, fê-lo acompanhado pela mulher e pelos três filhos, Thiago, de 9 anos, Mateo, de 5, e Circo, de 3.

De acordo com o site da revista Madame Figaro, não é a primeira vez que Roccuzzo, hoje com 33 anos, `deixa tudo´ em prol do marido. Quando este foi para Espanha para jogar no FC Barcelona, em 2010, Roccuzzo juntou-se-lhe quando namoravam há apenas um ano, casando sete anos depois.

Fotografia de Messi e Roccuzzo quando eram mais jovens. Foto: @antonelaroccuzzo

A história do casal remonta a Rosario, Argentina, onde cresceram e casaram. Prima de um amigo de infância do jogador, conheceram-se quando eram pequenos, tinha Lionel Messi 9 anos e Antonela Roccuzzo 8. Tornaram-se amigos e mantiveram a amizade mesmo quando o jogador foi viver para a Catalunha, reunindo-se anos depois, em 2009.

A argentina acabou por deixar a sua cidade natal, onde estava a tirar um curso de nutrição e comtemplava um futuro promissor como modelo. Também iniciou estudos em Odontologia e Comunicação Social mas não os concluiu. Já na cidade espanhola, abriu uma loja de sapatos, que acabou por falir dois anos.

Porém, quando uma porta se fecha, abre-se uma janela. A influencer conta com um total de 16 milhões de seguidores no Instagram, onde publica diversas fotografias da família, das saídas com amigos e dos lugares onde passam férias, tornando-a uma das mulheres de jogadores de futebol com mais presença online.

Messi com a família em Ibiza, Espanha. Foto: @antonelaroccuzzo

Embora Messi não tenha prestado declarações antes de partir para Paris, Roccuzzo deixou uma mensagem nas redes sociais, onde se lia "os cinco com tudo para uma nova aventura juntos".