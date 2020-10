Neste bar ouve-se vinil. Leve um e ganhe um cocktail

Se calcorrear a rua da Madalena ao cair da tarde, o Esqina Cosmopolitan Lodge é daqueles sítios onde apetece logo entrar assim que as luzes néon do seu interior surgem no nosso campo de visão. E quando atravessamos a porta, a música inebria-nos os sentidos - é meio caminho para que nos apeteça sentar ao balcão ou numa das mesas da esplanada.

Aberto há mais de um ano, este hotel cosmopolita acaba agora de inaugurar o Static no piso térreo, um bar audiófilo que convida a uma boa sessão de música ao som de vinis, eclética por sinal, enquanto se petisca. A ideia nasceu na pandemia: Shay Ola e Hannah Reusser, a equipa por detrás do restaurante Queimado, inspiram-se nos famosos "listening bars" do Japão, onde grupos de amigos e estranhos se encontravam para ouvir diferentes géneros musicais em vinil e partilharem o seu amor pela música.

Ambiente do Static ao fim do dia.

Para dar o pontapé de saída a toda esta ideia, Shay Ola e Hannah Reusser convidaram mais de 15 artistas de diferentes áreas: designers de moda, fotógrafos, ilustradores, DJs, artistas visuais e escultores, para reinterpretar um disco de vinil com capa branca e conteúdo aleatório. Os resultados estão agora à venda na "Basement" do Esqina, e o dinheiro dos lucros será reverte a favor do "Fundo Solidário para a Cultura", uma organização que apoia profissionais da cultura, artistas e técnicos afetados pela pandemia de Covid-19.

Os cocktails são um dos fortes do Static.

Um dos aspetos que distingue o Static é a carta de cocktails. Inspirados em temas musicais, são quase todos combinações improváveis e inesperadas, como é o caso do Pink A Butterfly, que leva gin, chá de ervilha-borboleta, clara de ovo e pimenta rosa, ou do Notorious F.I.G que junta absinto, mezcal, rum e figo. Quanto ao menu, além de existir uma carta fixa, às quartas feiras é dia de "Back to Back" uma colaboração na cozinha que convida um chef a criar um menu especial para o dia. Entre as propostas fixas, estão pratos com um twist asiático, como frango frito com crème-fraîche, ovas e alga nori (€11), beringela grelhada com miso e alho frito (€6) ou bao com cogumelos shiitake (€7).

Frango frito com crème-fraîche, ovas e alga nori.

Pimentos padron, um dos petiscos sugeridos na carta.

Shay Ola, consultor gastronómico e chef que cresceu em Londres, onde teve um primeiro restaurante, percorreu várias capitais europeias antes de vir parar a Portugal. "Eu vivia em Berlim, e antes vivia em Paris onde tinha um restaurante. Quando cheguei a Berlim percebi que não existia cultura gastronómica, não tinha nada para me oferecer. Estive uma semana em Lisboa e durante uma conversa já animada com um amigo que vive no Estoril ponderei pela primeira vez vir para cá. Foi uma das melhores semanas de férias que já tive na vida."

Mudou-se passado cinco meses sem planos na mira. "Fiquei assoberbado com a cultura gastronómica, não só pela qualidade como pela acessibilidade dos ingredientes, mas abrir um restaurante não estava logo nos planos. Já conhecia algumas pessoas com quem me tinha cruzado em Londres, como o Nuno Mendes e conheci outros como o Paulo Amado (…) confesso que conheci as pessoas certas." Pouco tempo depois abriu o Queimado, no Bairro Alto, que em breve se muda para o Esqina Cosmopolitan Lodge. Mais uma boa razão para ir, em breve, visitar esta morada. Quer mais uma? Leve um vinil, ganhe um cocktail.

Ou seja, não vale ir embora do Static sem escolher um disco. Salta-nos à vista o Moon Safari, dos Air, banda francesa que parece ser a sonoridade perfeita para este recanto em pleno Chiado, mas a seleção aqui disponível vai do fado ao reggae, passando pela música clássica e pela eletrónica.

Onde? Rua da Madalena 195 Quando? Aberto de quarta-feira a sábado das 18h às 00h, e aberto aos domingos das 12h às 22h. Reservas 210 522 735