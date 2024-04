Os tesouros gastronómicos de Portugal: Chef’s Table no Pine Cliffs Resort

Ao longo de quatro noites exclusivas em abril e maio, os apreciadores das iguarias gastronómicas de luxo são convidados a desfrutar de uma experiência no MIMO Algarve, onde cada jantar é uma viagem sensorial guiada pelas mãos talentosas dos chefs anfitriões. Com um número limitado de lugares disponíveis, esta é uma oportunidade para os verdadeiros apreciadores da alta cozinha.

Arnaldo Azevedo, do aclamado Restaurante Vila Foz, faz as honras da casa ao inaugurar a série de eventos no dia 19 de abril. Com uma Estrela Michelin a adornar o seu currículo, Azevedo promete surpreender os presentes com um menu arrojado que reflete a sua paixão pela cozinha e pela inovação.

Chef Arnaldo Azevedo Foto: @chefstable

Mais para a frente, no dia 3 de maio, é a vez do chef Alexandre Silva, conhecido pelos seus restaurantes Fogo e Loco, em Lisboa, cativar os comensais com a sua abordagem gastronómica. Combinando tradição e modernidade, Silva promete uma experiência criativa, destacando os melhores produtos portugueses.

Chef Alexandre Silva Foto: @chefstable

Segue-se, no dia 17 de maio, o chef Rui Paula, líder do prestigiado restaurante Casa de Chá da Boa Nova, com duas Estrelas Michelin no seu palmarés. Com a mestria culinária e paixão pela gastronomia, Paula promete um menu que transcende as expectativas, proporcionando uma fusão perfeita entre sabores tradicionais e técnicas inovadoras.

Chef Rui Paula Foto: @chefstable

Finalmente, encerrando esta jornada culinária com chave de ouro, no dai 31 de maio, temos o talentoso chef Benoît Sinthon, do restaurante Il Gallo D’Oro, na Madeira, com duas Estrelas Michelin e uma estrela verde Michelin a enaltecer o seu nome. Sinthon promete uma experiência gastronómica memorável, inspirada na cozinha mediterrânica e nos sabores da região.

Chef Benoit Sinthon Foto: @chefstable

Além dos jantares exclusivos no MIMO Algarve, esta edição da Chef’s Table traz uma novidade: no dia seguinte a cada jantar, os hóspedes têm a oportunidade de saborear um prato de peixe exclusivo, criado pelo chef anfitrião, no restaurante O Pescador, também localizado no Pine Cliffs Resort.

Com lugares limitados a 26 pessoas por jantar, os interessados são convidados a reservar o seu lugar o mais rápido possível. O custo por pessoa é de €195, incluindo o welcome drink, um menu de seis momentos e harmonização vínica, garantindo uma experiência gastronómica verdadeiramente inesquecível.