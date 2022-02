Como eram os líderes mundiais antes do poder?

Até mesmo as mais poderosas personalidades da história já foram apenas crianças ou adolescentes, sem o ar de austeridade ou as rugas marcadas pelos importantes cargos que ocupam (ou um dia ocuparam). Presidentes, primeiros-ministros, ditadores, uma rainha, um papa… Veja aqui os líderes mundiais ainda jovens, com a feição simples e o ar descontraído, antes de se tornarem alguém nos livros de História.

A chanceler alemã Angela Merkel em 1990

Angela Merkel, antiga Chanceler Federal da Alemanha Foto: Melde Bildagentur/ullstein bild via Getty Images

Barack Obama estudante na Harvard Law School, em 1990

O ex-presidente dos Estados Unidos da América Barack Obama Foto: Joe Wrinn/Harvard University/Corbis via Getty Images

Bill Clinton em 1952

O ex-presidente dos Estados Unidos da América Bill Clinton Foto: Ullstein Bild via Getty Images

O jovem Dalai Lama, em 1959

Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama Foto: Keystone Features/Getty Images

Donald Trump em Nova Iorque, em 1976, aos 29 anos

O ex-presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump Foto: John Pedin/NY Daily News via Getty Images

Fidel Castro em 1956, com 30 anos

O ex-primeiro-ministro e ex-presidente de Cuba Fidel Castro Foto: Bettmann via Getty Images

George H. W. Bush com o filho, George W. Bush, em 1947, aos 21 anos

O ex-presidente dos Estados Unidos da América George H. W. Bush aos 23 anos Foto: Corbis via Getty Images

George W. Bush em 1968, aos 21 anos

O ex-presidente dos Estados Unidos da América George W. Bush na Universidade de Yale Foto: Robert Daemmrich Photography Inc/Sygma via Getty Images

Hillary Clinton em 1969, com 21 anos

A ex-Secretária de Estado dos Estados Unidos da América Hillary Clinton na universidade Foto: Lee Balterman/The LIFE Picture Collection via Getty Images

A então princesa Isabel, futura rainha Isabel II, quando serviu na Segunda Grande Guerra, em 1945, aos 19 anos

Isabel II, rainha do Reino Unido Foto: Toronto Star Archives/Toronto Star via Getty Images

A foto da identidade de Kim Jong-il

Kim Jong-il, ex-Líder Supremo da República Popular Democrática da Coreia do Norte Foto: Noboru Hashimoto/Sygma via Getty Images

John F. Kennedy aos 10 anos, em 1927

O ex-presidente dos Estados Unidos da América John F. Kennedy Foto: Hulton Archive/Getty Images

Jorge Mario Bergogli, o Papa Francisco na sua infância

Francisco é o 266º Papa da Igreja Católica e atual Chefe de Estado da Cidade Estado do Vaticano Foto: Jesuit General Curia via Getty Images

Josef Stalin aos 23 anos, em 1901

Stalin, o ex-Primeiro-ministro da União Soviética Foto: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Justin Trudeau aos 5 anos, em 1977

Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá Foto: Boris Spremo/Toronto Star via Getty Images

O estudante de direito Mahatma Gandhi aos 24 anos, em 1893

O advogado e líder pacifista indiano Mahatma Gandhi Foto: Mondadori via Getty Images

A jovem Margaret Thatcher aos 25 anos, em 1951

A ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher Foto: Hulton Archive/Getty Images

Nelson Mandela aos 43 anos, em 1961

O líder revolucionário anti-apartheid, ex-presidente da África do Sul e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993, Nelson Mandela Foto: Eli Weinberg/Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

O estadista Saddam Hussein aos 23 anos, em 1960

O ex-presidente do Iraque Saddam Hussein Foto: AFP via Getty Images

O jovem Vladimir Putin em 1970, a dançar com uma colega da escola