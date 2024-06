Roteiro. O que visitar, comprar e experimentar em Menorca

VISITAR // COMPRAR // EXPERIMENTAR

Illa Del Rei

É mesmo uma ilha e fica a uma curta viagem de ferry, a partir do porto de Mahón. Foi neste pedaço de terra que Afonso III desembarcou no século XIII para conquistar a ilha, tendo sido também esta a localização escolhida para edificar aquele que é o primeiro hospital inglês construído fora de Inglaterra, em 1711. Hoje a grande atração da ilha é mesmo a Hauser & Wirth Menorca, uma galeria de arte contemporânea inaugurada por um casal suíço em 2021 onde, além das várias exposições temporárias, é possível passear nos jardins de estilo mediterrânico com várias espécies autóctones, pensados como cidades em miniatura. Destaque para a exposição que assinala o centenário de Eduardo Chillida e celebra a conexão do escultor com Menorca, patente até 27 Outubro, mas também para as muitas atividades disponíveis, para miúdos e graúdos, sempre gratuitas. Para usufruir basta comprar o bilhete do ferry (€10 por pessoa). Não incluído, mas muito recomendado: o almoço no restaurante Cantina, um espaço outdoor muito agradável, onde brilham os produtos sazonais.

Na Illa Del Rei, é possível visitar o antigo hospital militar, construído pelos ingleses em 1711 e recentemente reabilitado por uma fundação de voluntários Foto: DR

Cova d’en Xoroi

É um dos clássicos de Menorca, um bar (com várias salas) esculpido na rocha, debruçado sobre o mar. Engana-se quem pensa que "é só mais um bar". A verdade é que este tem mesmo uma localização ímpar. Pode ser visitado durante todo o dia, a partir das 11h30, sendo que os menores de 18 anos só entram acompanhados e até ao pôr do Sol. A partir dessa hora existem sessões e uma programação especial para adultos - com dj’s e dress code (informações e bilhetes disponíveis no site).

Cova d’en Xoroi Foto: DR

Bodegas Binifadet

É o programa perfeito para um final de tarde: uma visita às vinhas de Binifadet seguida de uma degustação dos seus brancos minerais e tintos suaves. Às muito específicas condições climatéricas, junta-se um subsolo rochoso que absorve a humidade e os nutrientes que alimentam as vinhas, protegidas dos ventos da Tramontana pelos muros de pedra seca. Uma espécie de alquimia de onde resultam cerca de 70 mil litros de vinho por ano e que podemos degustar em plena vinha numa harmoniosa maridagem com queijo.

Bodegas Binifadet Foto: Ornela Rubioli

Granja Binillubet

Não será o programa mais óbvio, mas é o melhor para quem quer provar o tradicional queijo Mahón, produto estrela de Menorca, enquanto conhece com mais detalhe as tradições da ilha. A quinta está integrada numa cooperativa de camponeses, gente jovem e especializada, que promove o contacto com o setor primário da ilha. Numa manhã, é possível observar as várias etapas do processo: conhecer as vacas frisonas holandesas das quais é extraído o leite (são 15 vitelas, todas devidamente batizadas), visitar a pequena fábrica onde é feito o queijo com o seu singular formato de paralelepípedo (são produzidos cerca de 50 por dia) e, por fim, provar as três variedades disponíveis: semicurado (dois a cinco meses), curado (mais de seis meses) e vintage (mais de um ano). A visita, com comida incluída, custa €20 euros por adulto e €10 para crianças com mais de 6 anos.

COMER & BEBER

Os sabores mediterrânicos e os produtos locais estão em destaque na variada cozinha menorquina onde, além do queijo e dos vinhos, é incontornável provar peixe, marisco e diferentes produtos de charcutaria, como a tradicional sobrasada (uma espécie de linguiça). É ela, juntamente com a beringela assada, uma das entradas em destaque no restaurante Casino Sant Climent, um dos lugares de romaria para os locais, mas também quem quer provar a famosa Caldereta de Langosta (casinosantcliment.com). O restaurante Tarambana, em Calles Fonts, é perfeito para um jantar à beira-mar, com boas surpresas como a flor de alcachofra confitada e clássicos como os mexilhões (@tarambanamenorca). Já em Mahón, o Mercat de Pescados oferece uma variedade gulosa de tapas, para picar ao longo do dia. Obrigatório, ainda, é experimentar o gin de Menorca: um ritual que ficou desde o tempo da ocupação inglesa, mas que aqui se bebe com limonada (numa mistura a que os locais chamam "pomada") ou ainda as ensaimadas, um dos doces de pastelaria mais populares das Baleares.

O restaurante Tarambana, em Calles Fonts. Foto: DR

DORMIR

No que toca a alojamento, opções não faltam, sejam elas as grandes cadeias mais perto das praias ou hotéis mais pequenos, localizados nas cidades. Os hotéis Seth, por exemplo, contam com várias unidades em diversas zonas da ilha, sendo uma opção confortável para quem viaja em família (sethotels.com). Mais isolados e quase sempre instalados em quintas antigas ou casas senhoriais impecavelmente restauradas, os agroturismos, hotéis rurais e hotéis de interior são a uma opção a considerar. Entre eles destacamos, Torre Vella, um pequeno hotel rural inaugurado em 2019, com apenas 17 quartos, muitos deles com grandes terraços e piscinas privadas. Propriedade do grupo Fontenille e parte integrante do grupo Relais & Châteaux, está instalado numa antiga quinta com uma torre centenária. Simplicidade é a palavra de ordem da decoração, num estilo rural sofisticado, em que tudo parece ter sido escolhido com o critério de harmonizar com a natureza. Essa sintonia acontece de forma particular ao final da tarde, num dos penhascos da propriedade mesmo em cima do mar, onde o serviço de aperitivos eleva a experiência a outro nível. Mar e sol, horizonte e silêncio, com um bom vinho a acompanhar. Será esta a nova definição de luxo? É bem provável que sim.

Torre Vella, um pequeno hotel rural inaugurado em 2019, com apenas 17 quartos, muitos deles com grandes terraços e piscinas privadas. Foto: Yann Deret

Leia mais sobre Menorca, na parte I deste artigo.