Resort no Dubai recria o luxo da Europa em seis ilhas

Vai custar 5 mil milhões de dólares e está a ser construído ao largo da costa do Dubai há quase duas décadas. The Heart of Europe (ou Coração da Europa), como assim se chama, está agora na frase final e é composto por um conjunto de ilhas fabricadas, com a forma de um atlas, e que pretendem recriar o espírito luxuoso de algumas das cidades do continente europeu. Uma espécie de mini Europa de luxo, em pleno Dubai.

"Coração da Europa", no Dubai. Foto: @ The Heart of Europe

Seis ilhas temáticas formam o "Coração da Europa", para que os viajantes possam escolher entre os vários locais concebidos para replicar destinos como Suécia, Alemanha, Suíça, Veneza ou Côte d'Azur. No total são 15 hotéis de luxo, casas de férias e mansões bilionárias que se erguem nestas parcelas aquáticas, a 2 milhas da costa do Dubai. A maioria ainda está inacabada, à espera dos últimos retoques, mas a conclusão já esteve mais longe: prevê-se que até 2023 estejam finalizadas as três fases de construção. Um dos projetos já concluídos inclui a Suíça, com 77 villas inspiradas em chalés de montanha.

"Coração da Europa", no Dubai. Foto: Getty Images

Esta é uma construção megalómana que pretende fazer com que os visitantes se sintam nestes destinos europeus, através da atmosfera e dos detalhes idealizados para cada ilha. A ilha da Suécia, por exemplo, foi inspirada nos navios viking suecos, e conta com uma mansão de 27 milhões de dólares (uma das primeiras a vender-se) mobilada pela Bentley Homes com telhados de vidro e salas com neve privadas. Os restaurantes desta ilha vão servir cozinha sueca, para satisfazer os amantes deste destino.

"Coração da Europa", no Dubai. Foto: @ The Heart of Europe



No caso do resort de Portofino, situado na Ilha Central, todos os detalhes foram pensados para evocar o espírito boémio da colorida costa amalfitana, e quem nela aterrar será recebido na língua italiana. Um das ilhas, a Floating Lido, inclui um resort de inspiração veneziana que inclui um hotel, o primeiro spa e ginásio subaquático do mundo e uma praia flutuante.

"Coração da Europa", no Dubai. Foto: @ The Heart of Europe