Magnata russo transforma palácio em meca de obras de Fabergé

Três anos depois, o bilionário encontrou um lar permanente para os itens no Palácio Shuvalov, em São Petersburgo - a cidade onde Carl Fabergé nasceu -, tendo gastado 40 milhões de dólares para reformar o edifício neoclássico no rio Fontanka. Hoje, o Museu Fabergé inclui mais de 1.000 peças, com a maior coleção do mundo de obras do lendário joalheiro, mais conhecido pelos seus ovos de Páscoa imperiais.

"Qualquer colecionador de verdade cria uma coleção para exibi-la publicamente mais cedo ou mais tarde e, idealmente, cria o seu próprio museu", afirmou Vekselberg através de um e-mail.





O Museu Fabergé inclui mais de 1.000 peças Foto: Reuters

O diretor do Museu Fabergé, Vladimir Voronchenko, de 66 anos, amigo de infância de Vekselberg, disse que está a transformar a instituição numa "marca global". O museu registou 689.000 visitas no ano passado, um número quase oito vezes maior do que em 2014, tornando-o um dos destinos culturais mais populares em São Petersburgo.

Vekselberg, de 62 anos, é cofundador do Renova Group e tem participações em mais de uma dúzia de empresas, como uma fatia na United Co. Rusal, a maior produtora de alumínio do mundo fora da China, além de ações das fabricantes de equipamentos Sulzer e Oerlikon. Vekselberg é a 10.ª pessoa mais rica do país, com uma fortuna de 13,7 mil milhões de dólares, segundo o Índice de Bilionários Bloomberg.

Em abril de 2018, o Departamento do Tesouro dos EUA incluiu Vekselberg e o grupo Renova numa uma lista de oligarcas, empresas e altos funcionários do governo russo sujeitos a sanções que, segundo os EUA, serviram de uma punição pelas ações do país na Crimeia, Ucrânia e Síria, e por tentar subverter as democracias ocidentais. Voronchenko disse que as sanções não afetaram as operações do museu.





O Palácio Shuvalov, em São Petersburgo, onde fica o museu Foto: Bloomberg

"Tal como eu, Viktor sempre foi um colecionador ativo", salientou Voronchenko, acrescentando que os dois começaram no início dos anos 90 com ícones e pinturas clássicas de antigos mestres russos.

Em 2004, Vekselberg adquiriu uma coleção icónica de mais de 200 itens de Fabergé da família Forbes por cerca de 100 milhões de dólares. Carl Fabergé, que proporcionou a imperadores e nobres russos numerosas obras preciosas ao longo de quatro décadas, fugiu do país logo após a revolução bolchevique em 1917. O artista é mais conhecido por uma série de 50 ovos de Páscoa que os dois últimos czares da Rússia deram de presente a parentes próximos. O Museu Fabergé possui nove.

Vekselberg disse que a compra da coleção Forbes foi possível depois dele e os seus sócios terem vendido uma participação de 50% na Tyumen Oil em 2003 por quase 7 mil milhões de dólares.

"Felizmente, eu tinha dinheiro suficiente disponível ", revelou no e-mail.

Além dos famosos ovos, a coleção Fabergé de Vekselberg inclui outras peças de joalharia, talheres e objetos religiosos. O museu também exibe obras de outros joalheiros e ourives russos que foram contemporâneos de Fabergé. A coleção é composta por mais de 4.000 itens.