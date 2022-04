Palácio Biester. Este edifício escondido em Sintra vai abrir portas pela primeira vez

No século XIX a costa do Estoril era por excelência um dos sítios mais apreciados pela Nobreza e pela Burguesia, sobretudo devido ao clima e à proximidade a Lisboa. Foi nesta localidade que começaram a nascer os primeiros chalés em Portugal.

Exterior Foto: D.R/ Cofina media

Localizado na Estrada da Pena, perto da Quinta da Regaleira, o Chalé Biester promete estar inalterado relativamente à arte secular presente no edifício, embora tenha sido reconstruído. O nome do palácio deve-se ao seu proprietário, Frederico Biester, que encomendou esta obra a um dos mais importantes arquitetos da altura, José Luís Monteiro.

Quarto Foto: D.R/ Cofina media

A serra de Sintra remete-nos a um mundo de fantasia, com palácios surpreendentes e jardins verdes deslumbrantes que criam um ambiente romântico por muitos idealizado, e este edifício cumpre na perfeição essa fantasia. O Chalé Biester inclusive serviu de cenário ao clássico filme de 1999 protagonizado pelo ator Johnny Depp, The Ninth Gate (A Nona Porta) do realizador Roman Polanski.

Sala de jantar Foto: D.R/ Cofina media

O edifício de estilo neogótico apresenta elementos de arte nova, reflete influências do estilo internacional e toda a estrutura arquitetónica encontra-se repleta de formas que aludem a movimento e a fluidez.

Casa de banho Foto: D.R/ Cofina media

As influências neogóticas, inglesa e alpina fazem deste edifício uma autêntica obra de arte. No rés do chão da habitação encontramos a entrada principal, o escritório, a sala de jantar, uma sala de bilhar, um salão, a cozinha, a arrecadação e a casa de jantar dos criados. No primeiro andar estão os quartos e as casas de banho.



Os interiores são da autoria do prestigiado artista italiano Luigi Manini, escolhido pessoalmente por José Luís Monteiro. As paredes de elementos geométricos, os tetos altos em madeira, os azulejos e outros elementos decorativos contribuem para um efeito cenográfico digno de destaque. Tal como no período barroco, a habitação está repleta de detalhes exuberantes. Enquanto que no exterior, o parque Biester conta com vistas magníficas e várias especiais de árvores exóticas.

Sala de estar Foto: D.R/ Cofina media

O bilhete para visitar este palácio terá um custo de 10 euros por visitante entre os 13 e os 65 anos. Para crianças dos 6 aos 12 anos e idosos dos 66 aos 79 o valor de entrada será de 5 euros. Para menores de 5 e maiores de 80 é grátis. O bilhete família, que inclui 2 adultos mais 2 jovens, custará 25 euros.