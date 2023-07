ZEEKR: mais uma marca chinesa?

Que marca é esta?

A ZEEKR pertence à holding Geely Automobiles, que também é dona da Volvo, da Polestar, da Lynk + Co, de mais uma série de marcas que devem ser muito populares na China mas que na Europa ninguém conhece, além da Lotus (sim, essa mesmo). Fundada em março de 2021, em plena pandemia de COVID-19, a marca lançaria quase de imediato, em abril, o modelo 001, baseado na plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture) da Geely, partilhada, entre outros, pela Polestar. O pouco comum nome da marca deriva supostamente da associação entre a Geração Z e o termo inglês ‘geek’.

"A ZEEKR pertence à holding Geely Automobiles, que também é dona da Volvo, da Polestar, da Lynk + Co, de mais uma série de marcas". Foto: ZEEKR

ZEEKR 001, o primeiro modelo

Logo à partida, o 001 surpreende pelo design. Não que o design das marcas asiáticas em geral seja assim tão diferente, mas a verdade é que o design das marcas asiáticas em geral é bastante diferente: marcas japonesas, coreanas, agora também chinesas, apresentam linhas tipificadas que denunciam de imediato a sua origem. Neste caso, não. Parece um carro europeu. A razão para isso? Muito simples: o departamento de design da ZEEKR tem sede em Gotemburgo, a poucos quilómetros do centro industrial da Volvo. E a marca sueca é bem conhecida, entre muitas outras valências, pelo design apurado. De resto, o design da "irmã" Lynk + Co., de que já falámos aqui, também se situa neste departamento e beneficia da proximidade com a Volvo.

Este modelo, o 001 surpreende pelo design. Foto: ZEEKR

Sobre a já referida plataforma SEA, o ZEEKR 001 apresenta uma carroçaria de linhas elegantes, fluidas, a fazer lembrar as Shooting Brakes, carrinhas de ar desportivo com que os lords ingleses iam à caça. Comprido (4.96 metros) e com uma generosa distância entre eixos (3.00 metros) que beneficia o espaço interior, as quatro rodas nos quatro cantos, logo, com poucas áreas suspensas, o 001 tem um ar dinâmico e com o seu quê de desportivo. A aerodinâmica das linhas apresenta um coeficiente de penetração de 0.23, ao nível do que de melhor se faz entre... os veículos desportivos, lá está.

"O ZEEKR 001 apresenta uma carroçaria de linhas elegantes, fluidas, a fazer lembrar as Shooting Brakes, carrinhas de ar desportivo com que os ‘lords’ ingleses iam à caça". Foto: ZEEKR

As baterias, bastante finas, estão colocadas no piso, o mais baixo possível entre os dois eixos, o que confere ao 001 um centro de gravidade bastante baixo, um trunfo na dinâmica de andamento (já lá iremos). Essas baterias alimentam então um ou dois motores elétricos de 272 cavalos cada. As versões AWD (Performance e Privilege) têm um motor sobre cada eixo, enquanto a versão Long Range, de tração atrás, tem apenas um motor montado sobre o eixo traseiro. A velocidade máxima é comum (200 km/h), enquanto a aceleração dos 0 aos 100 é cumprida em 7.8 segundos na versão de um motor, e nuns estratosféricos 3.8 segundos (!) nas versões bimotor. Valores ao alcance de carros GT e marcas de Ferrari e Porsche para cima. A autonomia pode chegar aos 620 km (um motor) ou aos 580-590 km (dois motores).

"A velocidade máxima é comum (200 km/h), enquanto a aceleração dos 0 aos 100 é cumprida em 7.8 segundos na versão de um motor, e nuns estratosféricos 3.8 segundos (!) nas versões bimotor". Foto: ZEEKR

O interior é amplo, de linhas claras e limpas (obrigado, design sueco), e bastante espaçoso. O equipamento a bordo é do mais alto nível, sem ser uma "árvore de natal" onde tudo pisca e brilha.

"O equipamento a bordo é do mais alto nível". Foto: ZEEKR

E ao volante, que é para isso que lá fomos?

Segunda surpresa e de novo bastante agradável: a dinâmica do 001 é bastante boa – ao que não é de forma alguma alheio o contributo da suspensão pneumática adaptativa, que apaga todas as irregularidades do piso e mantém a carroçaria numa posição perfeita, qualquer que seja a velocidade ou a solicitação do volante, com as quatro rodas bem agarradinhas ao chão. Nas estradas rurais a norte de Gotemburgo, foram quase 200 km de boas sensações, fosse o andamento mais rápido ou mais calmo – nota: é muito fácil ultrapassar os limites da lei, e as autoridades suecas não são conhecidas pela sua paciência e compreensão. No final do test-drive, uma sensação e uma certeza – a sensação: o ZEEKR 001 proporciona ao condutor uma bela dose de prazer de condução, algo que estávamos longe de poder dizer de um veículo elétrico; a certeza: se o "alvo" era a Tesla e o seu Model 3, então Mr. Musk tem mesmo de se acautelar quando este 001 chegar à restante Europa.

"O ZEEKR 001 proporciona ao condutor uma bela dose de prazer de condução, algo que estávamos longe de poder dizer de um veículo elétrico". Foto: ZEEKR

Quando, como e quanto?

De momento, as vendas do ZEEKR 001 estão abertas na Suécia (SEK 677,000) e na Holan... perdão, nos Países Baixos (€59,490) – preços para a versão Long Range, de tração traseira, com entregas previstas para o final do terceiro trimestre do ano. As versões AWD custarão (ainda nos Países Baixos) entre os €62,490 e os €67,490. Depois destes dois países, a ZEEKR pretende comercializar os seus modelos na maior parte dos países da Europa Ocidental até 2026. O modelo de negócio escolhido deverá ser a venda direta ao cliente final, eliminando assim a figura do concessionário. Mais informações em breve e através do website da marca. Mas só por curiosidade, no estúdio de cinema e TV onde funcionou a apresentação europeia, havia uma dezena de quadros nas paredes com imagens de cidades europeias... e Lisboa era uma delas.