O truque para proteger o volante do sol que não devemos usar

do parabrisas para fazer sombra ao volante e a toda aquela área, mas nem sempre isso é suficiente. À conta disso, entretanto houve um truque que se tornou popular nas redes sociais, para evitar que o volante do carro fique a queimar quando colocamos lá as mãos, mas na verdade este

Na época de, quem tem carro gosta de duas coisas: primeiro, arranjar lugar para, segundo e se possível,. Acontece que isso nem sempre acontece, e muitas vezes temos mesmo que deixar o carro debaixo de um calor abrasador, durante várias horas. Um, por exemplo, pode atingir rapidamente, se as temperaturas exteriores estiverem perto dos 40.Nestas situações, há que tentar, pelo menos no seu interior. A maioria usa onão deve ser usado.Para evitar esse aumento de temperatura no volante, na zona onde colocamos as mãos, uma escola de condução espanhola propôs que separa evitar que o sol atinja aquela área onde deve ser conduzido. Este truque, no entanto, não está assim tão recomendado.Isto porquede um carro é um aro feito de magnésio, alumínio ou aço que, após exposição prolongada ao calor,, e sem muitas diferenças entre a parte que apanha o sol e a parte mais protegida. Além disso,ao longo do dia, logo, as partes do carro que estavam protegidas pela manhã, podem ficar totalmente expostas horas depois.Mas existem outroso truque de virar o volante. É que virar dessa forma a direção do carro, enquanto estacionado,, pelo facto das rodas não estarem direitas, ou até. Estacionar com a direção virada faz com que, quer o circuito hidráulico, quer o amortecimento fiquem em esforço desnecessário, provocando desgastes. É sempre conveniente estacionar com as quatro rodas completamente direitas.é cobri-lo com uma, geralmente feita com o mesmoque é usado para os protetores da zona do parabrisas.