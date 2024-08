Tesla Cybertruck em exposição em Portugal

A emblemática Cybertruck da Tesla está de volta a Portugal para uma exibição exclusiva no El Corte Inglés de Lisboa, disponível até ao dia 2 de Agosto. Esta é uma oportunidade para os aficionados de automóveis e entusiastas da marca verem de perto um dos modelos mais inovadores e futuristas da atualidade, especialmente considerando que este modelo ainda não é comercializado no país.

Capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,7 segundos, a Cybertruck combina potência com velocidade, algo raro no segmento de pick-ups. Foto: @Tesla

A Cybertruck destaca-se pelo seu design futurista, mas também pelas suas impressionantes especificações técnicas. Com um peso de 3 toneladas e um comprimento de 5,6 metros, esta pick-up elétrica não passa despercebida. Capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,7 segundos, a Cybertruck combina potência com velocidade, algo raro no segmento de pick-ups.

O seu exoesqueleto de aço inoxidável ultra resistente não só proporciona uma aparência robusta como também oferece proteção contra amolgadelas, danos e corrosão. Foto: @Tesla

Com uma autonomia estimada de 547 km, é ideal para longas viagens sem a preocupação constante de recarregar a bateria. Adicionalmente, possui uma capacidade de reboque impressionante de 4990 kg, tornando-a uma escolha robusta para quem necessita de transportar cargas pesadas. O design da Cybertruck é um dos seus aspetos mais distintivos. O seu exoesqueleto de aço inoxidável ultra resistente não só proporciona uma aparência robusta como também oferece proteção contra amolgadelas, danos e corrosão. Este design sem pintura evita lascas e facilita reparações rápidas e simples. Uma das inovações mais interessantes é o vidro "Armor Glass", resistente ao impacto de uma bola de basebol a 112 km/h ou ao granizo de classe 4. Este vidro acústico também contribui para tornar o habitáculo extremamente silencioso, proporcionando uma experiência de condução serena e confortável.

O habitáculo espaçoso e moderno está equipado com as mais avançadas funcionalidades de entretenimento e tecnologia, garantindo uma experiência de condução que é tanto confortável quanto futurista. Foto: @Tesla

No interior, a Cybertruck não desilude. O habitáculo espaçoso e moderno está equipado com as mais avançadas funcionalidades de entretenimento e tecnologia, garantindo uma experiência de condução que é tanto confortável quanto futurista. Desde o sistema de suspensão pneumática eletronicamente adaptável, que proporciona até 305 mm de curso e 406 mm de distância ao solo, até aos mais recentes avanços em tecnologia de entretenimento, cada detalhe foi pensado para maximizar o conforto e a funcionalidade.

Durante todo o ano, o El Corte Inglés de Lisboa mantém um espaço dedicado à Tesla, onde diversos modelos da marca estão em exibição e disponíveis para test drives. Esta exposição da Cybertruck vem reforçar a presença da marca norte-americana em Portugal, oferecendo aos visitantes uma experiência direta com um dos veículos mais inovadores do mercado.