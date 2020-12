Parabéns, Jaguar E-Type! 60 anos celebrados com novidade muito especial

O Jaguar E-Type celebra no próximo ano 60 anos de vida, mas a marca britânica não quis esperar e acaba de lançar o F-Type Heritage 60 Edition, uma edição especial limitada a apenas 60 unidades em todo o mundo, disponível nas versões coupé e cabrio.

Baseado no F-Type R, este modelo especial equipa um poderoso bloco V8 de 5.0 litros com compressor que produz 575 cv e 700 Nm, associado a uma caixa automática de oito velocidades e a um sistema de tração integral.

Jaguar F-Type Heritage 60 Edition Foto: Jaguar

Mas ao contrário da mecânica, que não sofreu alterações, este F-Type conta com uma pintura exterior em Sherwood Green, uma das cores disponíveis no E-Type original e que não estava no catálogo da marca desde a década de 1960.

Jaguar F-Type Heritage 60 Edition Foto: Jaguar

A contrastar com a pintura verde surgem umas jantes forjadas de 20 polegadas de desenho exclusivo, acabamento em preto brilhante e um conjunto de pinças de travão na mesma cor.

Dentro do habitáculo, mais novidades relevantes, a começar logo pelo esquema de duas cores dos revestimentos em couro. A consola central também foi redesenhada e foi buscar inspiração ao E-Type original, passando a contar com apontamentos em alumínio. A isto ainda se juntam os tapetes exclusivos, os logótipos bordados nos encostos de cabeça e nas soleiras das portas e claro, a placa comemorativa que nos lembra que estamos numa versão muito especial da marca com sede em Coventry, no Reino Unido.

Jaguar F-Type Heritage 60 Edition Foto: Jaguar

A série F-Type Heritage 60 Edition terá ainda a companhia de exemplares do E-Type restaurados pela Jaguar Classic, formando assim uma coleção que já foi apresentada como E-Type 60 Collection.