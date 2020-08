Este é o primeiro SUV da Aston Martin

Rumámos até ao sul, nomeadamente até à mansão da Spy Manor, em Portimão, para conhecer uma das mais recentes (e empolgantes) novidades no mundo dos automóveis. Em breve, chegará ao mercado nacional o novo DBX, o primeiro SUV da Aston Martin, pelas mãos da novíssima importadora da marca em Portugal, a C. Santos VP.



Uma das maiores inovações da marca em mais de cem anos, o DBX não deixa de ser elegante e luxuoso, mantendo as características inerentes à Aston Martin, com um design sofisticado e sem fugir ao registo de um SUV. Miles Nurnberger, o designer da marca, revela à MUST quão complexo foi idealizar este modelo. "Aprendemos que o nosso pensamento sobre carros desportivos foi fundamental na construção de um equipamento de engenharia que proporcionou [também] um espaço interior excepcional" começa por explicar, revelando que o lado mais carismático do novo SUV "é a verdadeira experiência de condução. Partimos com esta ideia de construir um SUV com a alma de um carro desportivo, o que acreditamos realmente ter conseguido. A primeira vez que conduzi o protótipo fiquei impressionado com o que ele podia fazer. Foi um verdadeiro momento [em que quase precisei de] "beliscar-me", porque o espírito que tínhamos idealizado neste carro, estava verdadeiramente presente."

Aston Martin DBX - o primeiro SUV da marca.

Sobre o seu detalhe favorito, enquanto designer, não hesita. "A parte da frente do carro, com certeza. A parte óbvia é a própria grelha da Aston Martin, mas mais ainda o trabalho escondido, que assegurou que a grelha parecesse perfeitamente colocada dentro do volume e forma da frente. Foi algo que vários designers da concorrência comentaram, perguntando: "Como conseguiram fazer isso?!".

Eleita como a localização perfeita para apresentar esta novidade, além de mansão, a Spy Manor trata-se de uma produtora, como explica Peter Ogunsalu, "que anseia por receber eventos relacionados com a moda e com o cinema no Algarve" posicionando-se como um dos possíveis locais para filmagens cinematográficas. No seu interior, há até um cinema privado. É Corenn Lange, G & Special Projects Sales Manager Europe da Aston Martin, que nos conduz às profundezas da mansão para contemplar com espanto alguns dos mais inéditos exemplares de modelos do Aston Martin Valkyrie. Corenn Lange, que tem um dos trabalhos mais cobiçados dentro da marca pelo cariz desafiante, revela também algumas histórias de pedidos especiais feito à Aston Martin, tais como um pedido para integrar pó da lua no tejadilho de um modelo absolutamente especial, ou noutra, em que um colecionador pediu que parte do tapete que usava para rezar, fosse integrado nos estofos do seu Aston Martin personalizado. E como estas, há muitas outras histórias que podemos remeter para um universo fascinante, sobretudo para quem admirar as excentricidades do sector.

Aston Martin DBX - o primeiro SUV da marca.

Apresentado em Pequim no final do ano passado, o DBX pode ser encomendado a partir de €193.500 (valor na Alemanha).