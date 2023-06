Super Baile. Ou como o pimba pode ser cool

Super Baile. Foto: Inês Condeço

A improvável junção de Lila Fadista (Fado Bicha) e João Sala (Ganso, Zarco), aliados a Raquel Pimpão (Fumo Ninja, FemmeFalafel), nos teclados, a Edvânio Vunge (Força Suprema, Nayr Faquirá) e ainda a Gui Tomé Ribeiro (Salto, GPU Panic), resulta nos. O nome podia resumir tudo, mas só mesmo ouvindo este coletivo conseguimos perceber que, como dizemos neste título, e recuperam um, com interpretações muito singulares.Queremos, sejamos ou não ecléticos na escolha musical, e isso já podia bem resumir a vibe do grupo, pertencente associado à produtora Cuca Monga . "Ai Lisboa, tão divina, bate o sol nessa colina" - só Lila Fadista pode cantar isto de forma tão altiva, e ao mesmo tempo tão bairrista e classy. Resumindo, estamos perante "umacantadas à vez ou em dueto pelas duas vozes, intercaladas com momentos instrumentais", como assim a define o MusicBox, onde se estrearam e onde voltam a tocar no próximo 29 de junho, pelas 21h, para um de mais cinco concertos até 28 de julho.Além do original P’XINA (Marcha), ouvimoscomo a Flagra, de Rita Lee e Roberto Carvalho (eleita para abrir o concerto de estreia pelas razões óbvias), mas também a clássica Lavadeiras de Caneças de Amália Rodrigues , a ressuscitada Covarde de José Pinhal. O alinhamento dá sempre duas voltas, para os mais atrasados - o público agradece, a banda rejubila.Uma revelação: estará à venda uma, produzida pela Cuca Monga, disponível nesta segunda edição do Super Baile.Os bilhetes para a segunda de cinco noites Super Baile em 2023 já estão à venda em musicboxlisboa.com e têm um custo de €10.