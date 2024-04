A Bairrada abre portas para celebrar a Baga, a sua casta rainha

O Douro tem os seus Boys, mas a Bairrada, ou melhor, a Baga, tem os seus Friends, um grupo de produtores que representam muito do melhor que é produzido na região. E, com mais de 70 hectares plantados, praticamente metade da área total de vinha.

São estes Baga Friends quem melhor tem sabido valorizar a casta, que já foi quase esquecida e vista como demasiado difícil, mas que hoje é admirada pela sua enorme complexidade, elegância versatilidade. A única, capaz de produzir espumantes e tintos com enorme potencial de guarda e acidez incisiva, e até vinhos fortificados.

Parte desse trabalho acontece precisamente no Dia Internacional da Baga, quando abrem as portas das adegas e oferecem aos amantes do vinho a possibilidade de descobrir os segredos da casta, desfrutar de degustações e harmonizações com petiscos tradicionais e conversar diretamente com quem os visita. Tudo isto sem necessidade marcações ou agendamento prévio. Basta aparecer com o bilhete, que pode ser adquirido no site do grupo.

A Baga tem os seus Friends, um grupo de produtores que representam muito do melhor que é produzido na região. Foto: DR

Os Baga Friends são um grupo de sete produtores no qual se incluem Luis Pato, o ‘Senhor Baga’, e Filipa Pato, a ‘senhora Baga biodinâmica’. A Quinta das Bágeiras, de Mário Sérgio, um homem com o coração no passado e os olhos no futuro. A Quinta da Vacariça, de François Chasans, sommelier e proprietário duma garrafeira em Paris, virado produtor biodinâmico por amor à Baga. A Quinta de Baixo, dos Niepoort, porque Dirk sempre acreditou que por ali se podem fazer os melhores vinhos de Portugal. Luis Patrão, da Vadio, enólogo em muito lado, mas produtor apenas aqui, e a Sidónio de Sousa, de Paulo Sousa, outro pioneiro na defesa da casta e quem melhor explicou a dinâmica do grupo: "Aqui cada um trabalha a Baga à sua maneira, com a sua identidade e com a sua abordagem própria. O segredo do nosso sucesso é mesmo esse: através da soma do todo conseguimos revelar a excelência desta casta a nível mundial".

Este ano, os visitantes terão a oportunidade de conhecer não apenas os vinhos mais recentes dos produtores, mas também vinhos mais antigos e raros, alguns dos quais já esgotados na distribuição. Aproveite, se puder, para deitar mãos a um Vinha Pan 2015, de Luís Pato, a um Tonel 23 de 2011, da Quinta da Vacariça, a um Avô Fausto 2021 na Quinta das Bágeiras. Não perca a oportunidade de provar os Garrafeira da Quinta de Baixo (Poeirinho Garrafeira Tinto 2015) e da Sidónio de Sousa (Tinto Garrafeira 2005), nem descanse antes de experimentar o Vadio Rexarte Tinto 2017 e o Espírito de Baga 2017, de Filipa Pato.

O evento de 4 de maio decorre das 10h00 às 18h00, e oferece alguns momentos especiais, como a oportunidade de conhecer a nova adega de Filipa Pato, que abre pela primeira vez as portas − nem os Coldplay, fãs dos seus vinhos e que fizeram questão de a visitar quando deram o concerto em Coimbra, tiveram essa oportunidade. A não perder, também, as comemorações dos 35 anos da Quinta das Bágeiras ou a festa de Luís Pato, onde o produtor se prepara para vender bifanas na própria adega. À noite, haverá um jantar no Rei dos Leitões, porque nenhuma festa da Bairrada podia estar completa sem leitão à mesa.