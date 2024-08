Um destes cinco filmes portugueses poderá ir aos Óscares 2025

Portugal está cada vez mais próximo desta competição internacional, com filmes que podem disputar o prémio de Melhor Filme Internacional. Por esta altura, é habitual divulgar-se a lista dos cinco candidatos a ir competir nos Prémios da Academia.

A Academia Portuguesa de Cinema divulgou, por isso, os cinco filmes selecionados para a votação do candidato de Portugal à categoria de Melhor Filme Internacional na 97ª edição dos Óscares. O comité de pré-seleção é composto pelos membros da Academia Portuguesa de Cinema, Andreia Nunes (produtora), Cristèle Alves Meira (realizadora), Binete Undonque (atriz), José Tiago (diretor de fotografia), Luís Galvão Teles (realizador), Pedro Borges (produtor), Rita Benis (argumentista), Rui Morrison (ator), e Saúl Rafael (distribuidor).

Entre todos os filmes elegíveis, o comité selecionou A Flor Do Buriti, de João Salaviza e Renée Nader Messora (Karõ Filmes) - a Máxima entrevistou João Salaviza, de A Flor do Buriti, num artigo que pode ser lido aqui -, Grand Tour, de Miguel Gomes (Uma Pedra no Sapato), Manga d’Terra, de Basil da Cunha (Continue Walking e Akka Films), O Teu Rosto Será O Último, de Luís Filipe Rocha (Ukbar Filmes) e O Vento Assobiando Nas Gruas, de Jeanne Waltz (C.R.I.M.).

Os candidatos. Foto: DR

O processo de seleção passará agora por um período de votação entre os membros da Academia Portuguesa de Cinema, que decorre de 13 de agosto a 10 de setembro, até à revelação do filme selecionado, que será anunciado a 11 de setembro. No ano passado, Mal Viver, de João Canijo, foi o filme português escolhido como candidato a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional. No ano anterior, Ice Merchants, de João Gonzalez, esteve quase a vencer o Óscar para Melhor Curta-metragem de Animação, uma categoria em que Portugal se estreou em 2023.