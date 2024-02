Livraria Lello eleita para famosa exposição francesa

A Livraria Lello, no Porto, está atualmente em destaque num dos palcos mais emblemáticos do mundo literário: os armazéns Le Bon Marché Rive Gauche, em Paris. A convite dos prestigiados Le Bon Marché, a livraria participará numa exposição temática de livros e cultura, com curadoria de Sarah Andelman, de 24 de fevereiro a 21 de abril.

Ao lado de outras renomadas livrarias do mundo, como a Strand Book Store de Nova Iorque e a Shakespeare and Company de Paris, a casa portuguesa será uma das protagonistas da exposição "Mise En Page", que promete surpreender os visitantes com uma fusão única de livros, produtos exclusivos e colaborações inéditas, num cenário idealizado pelo artista Jean Jullien.

A fundadora da editora Just An Idea Books, Sarah Andelman, transforma os espaços dos Le Bon Marché numa ode à cultura literária, destacando as mais emblemáticas livrarias do mundo. A Livraria Lello, conhecida pelos seus tesouros literários e pela sua arquitetura imponente, apresentará uma seleção requintada de livros e produtos de edição própria. Entre os tesouros literários apresentados estarão títulos icónicos da The Pop Collection, como "O Principezinho", "Alice no País das Maravilhas", "O Livro da Selva" e o "Livro Institucional da Livraria Lello". Além disso, a exposição destacará também a obra de José Saramago, único Nobel da Literatura de língua portuguesa, através de uma coleção especial que explora o vasto universo literário do autor.

Para Aurora Pedro Pinto, administradora da Livraria Lello, esta participação na exposição é motivo de grande alegria e reconhecimento internacional. Acrescenta ainda, no comunicado partilhado, que este convite representa uma oportunidade única de levar a cultura portuguesa além-fronteiras e de partilhar o legado literário do país com o mundo.

A exposição, que estará patente até 21 de abril, celebra o poder transformador do livro e da literatura, colocando-os em destaque numa das mais prestigiadas lojas de retalho de luxo do mundo. Com esta iniciativa, a Livraria Lello reafirma o seu compromisso em promover a cultura nacional e em partilhar a sua paixão pela literatura com leitores de todo o mundo.