O gadget que é um verdadeiro guia em viagens

Lembra-se do tempo em que apenas existiam mapas físicos, e não GPS? O mesmo vale para as línguas: já não é preciso abrir o dicionário para conversar num país cuja língua não é a nossa.



A marca tecnológica Vasco Electronics lançou o tradutor de voz Vasco M3, apetrechado com 70 idiomas e a internet gratuita e "interminável" que é necessária para traduzir. Compacto e ergonómico, o revolucionário tradutor de voz Vasco M3 cabe no bolso e tem internet em mais de 200 países, fruto de um cartão SIM integrado, que permite conhecer o mundo inteiro sem a preocupação de encontrar redes Wi-Fi para comunicar. Basta ligar o dispositivo e traduzir instantaneamente discurso, texto ou imagens, mesmo nas regiões mais remotas do planeta.

Tradutor Vasco M3. Foto: DR

Graças a dez motores de tradução diferentes, o tradutor Vasco M3 conta, ainda, com uma precisão de tradução de 96%. Os idiomas são rigorosamente reproduzidos por uma voz nativa, e a tradução atende a regionalismos e expressões idiomáticas. O espanhol e o português, por exemplo, podem ser traduzidos tanto na expressão europeia como americana.

Tem ainda um ecrã tátil, e os botões físicos restringem-se ao estritamente necessário: dois botões centrais para traduzir (um para cada língua de tradução) e dois botões laterais para ligar, desligar, bloquear e desbloquear o dispositivo. Custa €289.