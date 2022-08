Uma coleção de cerâmica inspirada numa técnica ancestral

Confeccionadas à mão, imperfeitas, nenhuma igual a outra. A cerâmica de Fajalauza chegou à Europa através de Al-Ándalus, entre os séculos XI e XII. Tradicionalmente, este tipo de cerâmica fazia parte dos enxovais domésticos de todas as casas do reino de Granada - não eram decorativas nem sofisticadas, mas eram alegras, funcionais e respeitavam a tradição popular.

Coleção Fajalauza, de Zara Home. Foto: DR







om o passar do tempo os motivos geométricos originais transformaram-se em ramos, flores e aves. São estes motivos que agora encontramos na edição limitada Fajaluaza, da Zara Home, uma pequena homenagem a este tipo de cerâmica, feita com recurso à técnica granadina.

De uma fábrica tricentenária, a antiga oficina do oleiro granadino Cecilio Morales - e onde se continua a trabalhar como há cinco séculos - saem as novas peças da coleção Fajaluaza. Primeiro molda-se a peça em barro, seca-se e é cozida em forno, depois banha-se na cobertura branca, que dá brilho e isola, assina-se, pinta-se e, por último, volta a cozer. De entre os desenhos mais tradicionais, escolheu-se as margaridas e flores dos arquivos históricos para adornar estas peças.

A paleta cromática é a de sempre: o azul cobalto, o verde cobre e um branco leitoso de fundo. Os jarros, pratos, fontes e sopeiras a que estamos habituados dão lugar a bandejas, saboneteiras, um jarro e outros recipientes para encher a casa de banho de tradição e luz do Sul. A partir de €15.99, nas lojas físicas ou em zarahome.com/pt.