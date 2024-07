Padel by Siza. A nova raquete da Quad

"Vejo esta raquete como uma obra de arte, como algo realmente diferenciador e inovador, com um design fora do normal e único no mercado" Foto: DR

A colaboração entre Siza Vieira e a Quad é mais do que uma simples junção de forças; é uma celebração da interseção entre a arte e o desporto. Foto: DR

Produzida inteiramente com materiais reciclados na Quad Factory em Braga, a raquete não só destaca a inovação no design como também reforça um compromisso com a sustentabilidade. Foto: DR

A Quad, uma proeminente marca portuguesa de Padel e Pickleball, revelou uma colaboração que promete marcar a história do desporto e da arte:. Este lançamento é particularmente significativo, pois assinala os, cada um avaliado em €1900.Siza Vieira, que se destacou internacionalmente como, trouxe para esta criação uma abordagem que une a sua visão artística à funcionalidade desportiva. A raquete, uma verdadeira peça de colecionador, será, além de estar disponível no site oficial da marca portuguesa.A colaboração entre Siza Vieira e a Quad é mais do que uma simples junção de forças; é uma celebração da fusão entre a arte e o desporto. "A Arquitetura representa os traços, a leveza e a força da arte do mundo. A Quad revela um desporto em crescimento ondes", afirma Siza Vieira num comunicado. A sua visão para a raquete inclui, cada um representando conceitos de tempo, liberdade e universalidade., a raquete não só destaca a inovação no design como também reforça um compromisso com a sustentabilidade. "A sustentabilidade ambiental é também um dos grandes valores desta edição, uma vez que", explica Vasco Carvalho, fundador da marca. Fundada em 2021, a Quad rapidamente se tornou uma referência no mundo do Padel, tanto a nível nacional como internacional. Com uma presença em mais de, a marca continua a expandir-se. Além das raquetes de Padel, também entrou no mercado de Pickleball, sendo pioneira em Portugal na produção e comercialização destas raquetes.Esta parceria é mais do que uma inovação no design de equipamentos desportivos; é uma afirmação de que o desporto pode ser uma forma de arte. "Vejo esta raquete como uma obra de arte, como algo realmente diferenciador e inovador, com um design fora do normal e único no mercado", acrescenta Carvalho.A "Padel by Siza" é, sem dúvida, uma peça que transcende a sua função original. Esta edição limitada não só celebra a carreira de Siza Vieira, mas também destaca a capacidade da Quad em desafiar as convenções e elevar o padrão no mercado de raquetes de Padel.