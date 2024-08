2.ª edição da Bienal de "Artes & Ofícios | Novo Design" em Oeiras

Organizada pela Spira – revitalização patrimonial, esta edição da Bienal expande-se para incluir uma representação ainda maior de regiões, matérias-primas e ofícios. Com a participação de 42 artesãos e marcas de Novo Design, o evento destaca-se pela diversidade e inovação, demonstrando a vitalidade do setor artesanal português. Os visitantes poderão explorar exposições de várias disciplinas artesanais, desde a madeira ao metal, passando pela joalharia ou latoaria, até à cestaria, fibras naturais, cerâmica, vidro, cortiça, pele e couro, e têxteis. Estes expositores estarão presentes no Mercado Municipal de Oeiras, das 11h às 19h (com exceção de domingo, até às 18h00).



Para aqueles que desejam uma experiência mais prática, a Bienal oferece 15 workshops onde os participantes podem aprender diretamente com mestres artesãos. Entre as atividades, destacam-se o bordado da camisola poveira, a cestaria em vime, a fotolitografia em cerâmica, e o fabrico de objetos como colheres de madeira e vassouras de esparto. Estes workshops são limitados a um número restrito de participantes e, ao final de cada sessão, os aprendizes poderão levar para casa os seus próprios artefactos.

Foto: DR

A Bienal não esquece o público mais jovem, contemplando atividades de Educação Patrimonial que promovem a reflexão sobre métodos de produção e modelos de consumo atuais. Estas atividades destinam-se tanto a escolas (nas quintas e sextas-feiras) quanto a famílias e ao público geral (nos sábados e domingos), e são gratuitas mediante inscrição prévia.

O programa cultural inclui concertos pela Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide, pela Academia Musical Oeirense, e pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, com uma sessão especial para Pais & Filhos. O evento contará também com demonstrações de Danças Tradicionais de Oeiras pelo grupo As Lavadeiras da Ribeira da Lage. Além das exposições e atividades práticas, a Bienal inclui visitas guiadas diárias ao património do concelho, como a Fábrica da Pólvora, o Palácio Marquês de Pombal, o Aqueduto de Carnaxide e a Quinta Real de Caxias.

No Palácio Marquês de Pombal, decorrem atividades formativas para o público profissional. As talks, de quinta a sábado, abordam temas cruciais para o desenvolvimento do setor, como o risco de desaparecimento dos saberes tradicionais portugueses e a formação em Artes & Ofícios em França. As masterclasses, focadas em branding, storytelling, redes sociais e marketing digital, visam capacitar os profissionais para enfrentar os desafios contemporâneos do mercado.

Workshops da primeira edição. Foto: DR

As inscrições para workshops, talks, masterclasses e visitas guiadas estarão abertas no site da "Bienal Artes e Ofícios | Novo Design" a partir de 20 de agosto. Com um programa tão rico e variado, a 2.ª edição da Bienal promete ser um evento imperdível para todos os amantes das artes e do design, bem como para aqueles que desejam descobrir e experimentar a riqueza do património artesanal português.