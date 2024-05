Casa Mashrabiya à venda em Málaga por 9 milhões

filho do engenheiro Aron Kogan

Casa Mashrabiya. Foto: DR

Tem sido quase um discípulo de grandes arquitetos como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, nasceu em São Paulo e éa., que agora está à venda por quase 10 milhões de euros (através da imobiliária Knight Frank, de quem a portuguesa Quintela e Penalva é parceira desde 2021) e é o primeiro trabalho do artista em Marbella.Porque é que esta villa é tão especial? "Distingue-se das demais por ser a primeira na zona onde se insere com a assinatura de Marcio Kogan, conhecido pela sua interpretação única no design de villas, onde funde" revela a agência, com matérias-primas locais como o mármore, e com "um trabalho de carpintaria minimalista que tem como derradeiro objetivo a fusão do projeto com a natureza envolvente.""Escadaria moderna, elevador, salas de estar e de jantar que se abrem para um amplo alpendre e ainda cozinha topo de gama são algumas das mais-valias deste projeto que conta, ao todo, com sete quartos e oito casas de banho, além do ginásio, da zona spa, da sala de cinema, das piscinas interior e exterior, e da ampla garrafeira", ficamos a saber.A agência explica que oda área, "sendo que janelas energeticamente eficientes, isolamento superior e painéis solares fazem também parte da experiência global".A casa será vendida com peças de mobiliário desenhadas por, e cujo trabalho já foi exposto, entre outras moradas de culto, no MoMA de Nova Iorque. Cada canto, cada acabamento foi meticulosamente pensado, de maneira a refletir a verdadeira essência do design contemporâneo aliado a uma elegância intemporal.