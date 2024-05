A 9ª edição do Poster Mostra está de volta a Marvila

Mostra Poster volta já a 1 de junho com uma talk no 8 de Marvila. Foto: DR

Como já vem sendo tradição, a arte de rua, em forma de poster, volta já a 1 de junho com uma talk no 8 de Marvila. David Carson, Eftihia Stefanidi, Rui Chaves/Mnac, André da Loba, Kampus, Maxime Chanet, Franscesc Estrada, Cristiana Moraus e Cláudia Pascoal são alguns dos nomes convidados para esta edição.com agentes culturais, institucionais e corporativos. Como habitual, a visita guiada começa na Rua do Açúcar, às 15h, com os convidados e os artistas a falar sobre as suas obras; àsexposição de todos os trabalhos enviados para a Open Call Poster - (h)Ugo, Adelaide Khaled, Ana Catarina Rodrigues, Felipe Vaz Luza, Fernando Xavier, Gonçalo Oliveira, Margarida Lopes Pereira, Ricardo Parker, Sara Santos, Vera Kace - e Open Call Sandeman - Ana Clode, Cat Serafim, Felipe Vaz Luza, Içim Atli, Nuno Caroço, Rafael Mendes Pereira, Vera Golets. Depois, a festa Poster decorre até às

A Mostra, que decorre até 1 de setembro, celebra o espírito criativo e inovador da cidade com "uma série de obras de arte em formato poster espalhadas pelas ruas desta zona industrializada tornando-a emergente e artística", da Rua do Açúcar, continuando pela Rua Sandeman (Rua Capitão Leitão), Largo do Poço do Bispo e terminando na Rua Amorim.

A Mostra, que decorre até 1 de setembro, celebra o espírito criativo e inovador da cidade. Foto: Maxime Chanet

Esta edição contará com a participação de artistas como "David Carson, designer gráfico e diretor de arte; Kid Richards, fotógrafo e músico; Kampus, ilustrador criador da famosa personagem Sausage que atua como um ser que comenta a alimentação forçada da sociedade e o condicionamento à conformidade; Cláudia Pascoal, cantora e compositora portuguesa que ficou conhecida através da Eurovisão; Masanori Ushiki, ilustrador japonês, centrado em personagens originais; A Culpa do Joni artista, o seu trabalho é de cariz interventivo tendo como referências as culturas do mundo; Maxime Chanet, fotógrafo e Clube Recriativo, estúdio de estratégia, design e comunicação", enumera a organização.