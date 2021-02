Revelada a frase que Edvard Munch escondeu no seu quadro mais famoso

Há várias décadas que investigadores e especialistas em história de arte especulam sobre a frase, praticamente imperceptível, desenhada no canto inferior esquerdo de O Grito, de Edvard Munch, que data de 1893. O quadro, que abriu caminho ao Expressionismo, criou uma das imagens mais usadas para representar a ansiedade e a saúde mental. Escrita a lápis, sabe-se agora que a frase diz: "Só podia ter sido pintado por um homem louco!", e que foi escrita pelo próprio pintor norueguês, como avança uma curadora ao The New York Times.

Até então, especulava-se sobre a possibilidade de se tratar de um ato de vandalismo, mas os curadores do Museu Nacional de Arte, Arquitetura e Design da Noruega, em Oslo, garantem que o mistério foi desvendado sem margem para dúvidas, após uma análise muito delicada e detalhada com recurso a uma tecnologia de infravermelhos. Conclui-se assim que as palavras são mesmo da autoria do famoso pintor.







Ao longo da sua vida, o pintor norueguês debateu-se com problemas de ansiedade, depressão e alcoolismo, e passou alguns anos internado numa clínica psiquiátrica, após ter sofrido um colapso nervoso, em 1908.



O quadro, que tem sido submetido a vários trabalhos de restauro, deverá voltar a ser exibido em 2022, no Museu Nacional de Arte, Arquitetura e Design da Noruega.