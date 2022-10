Galeria Analora recebe coleção exclusiva de Fabienne Auzolle

Delicadas e repletas de pormenores minuciosos. É assim que podemos descrever as novas peças de cerâmica de Fabienne Auzolle, à venda exclusivamente na Galeria Analora, escondida entre as pequenas lojas da rua de São Bento. A coleção exclusiva surgiu a propósito do primeiro ano de vida da galeria, e foi Anne-Laure Pilet, a mente por trás do mesmo, que escolheu a arte de Fabienne Auzolle como "prenda de aniversário".

Das doze estátuas, cinco são em forma de candelabro, denominadas as Mulheres que Trazem a Luz, quatro são Graças e três, as mais pormenorizadas, são as Árvores da Vida. Foto: Galeria Analora

Em Lisboa, a Galeria Analora encontra-se recheada de peças de decoração ecléticas para todos os gostos e carteiras. Anne-Laure apenas trabalha com artistas de que gosta, dado que a vertente humana é essencial, e que a nacionalidade do próprio é uma não-questão, mesmo que, atualmente, 70% dos trabalhos expostos venham de mãos portuguesas. Outra particularidade de Anne-Laure, que se reflete naturalmente na galeria, é a sua grande paixão pela cerâmica, tornando clara a escolha de Fabienne Auzolle, cuja musa é a figura da mulher.

Estatuetas Árvores da Vida Foto: Galeria Analora

De nacionalidade francesa, a artista plástica cria, essencialmente, esculturas de traços extremamente femininos, de faiança branca, que depois cobre com elementos referentes à natureza, como conchas, asas de borboletas ou vegetais, e ainda materiais mais industriais, como cobre e metal. Perfeitas para decorar a mesa de entrada lá de casa ou para oferecer como prenda de Natal. Das doze estátuas, cinco são em forma de candelabro, denominadas as Mulheres que Trazem a Luz, quatro são Graças e três, as mais pormenorizadas, são as Árvores da Vida.

Uma das quatro estatuetas Graças Foto: Galeria Analora

"Gostaria muito de contribuir para a desmistificação da arte como um universo eclético só reservado a meia dúzia de eleitos. Na minha galeria há, de facto, peças especiais, mais caras por todo o trabalho e delicadeza envolvidas, mas há outras de apenas vinte euros e que são excelentes presentes. Com a enorme vantagem que são sempre objetos exclusivos, como é o caso das peças que a Fabienne criou exclusivamente para nós", conclui Anne-laure Pilet em comunicado de imprensa.