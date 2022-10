Uma exposição que também é uma instalação - por ocupar várias localizações dentro do El Corte Inglés - I AM STUPID, do artista português Robert Panda, está patente até 15 de novembro, num incentivo a que a arte esteja mais presente nestes espaços comerciais. Estas obras de artes, ou estes grandes Estúpidos - o nome que o artista chama às suas esculturas - estarão em vários pisos dos armazéns de Lisboa e também nos de Gaia Porto.

Artista português Robert Panda expõe em Lisboa e no Porto Foto: DR

"O El Corte Inglés, através da sua marca Âmbito Cultural, pretende resgatar a tradição que sempre uniu os mercados à interpelação cultural. Trovadores, atores, músicos, pintores e escultores sempre convergiram para os locais onde se compravam e vendiam as sedas, as joias e também as tâmaras e os sapatos", lê-se, no comunicado de imprensa, sobre esta tentativa de resgatar a tradição.

"O objetivo é deixar estas criaturas pacíficas conviverem com as pessoas nos seus habitats naturais, estimulando uma interação ativa entre elas. Vejo isto como oferecendo ao público um elemento inesperado e catalisador que cria um quadro vivo, uma espécie de performance improvisada com participantes involuntários guiada pelo impulso e o acaso", explica o artista, que começou a sua carreira no graffiti e que se tornou conhecido por criar esta figura, a do Estúpido, que tem explorado de várias formas.

Sobre a mesma, Panda acrescenta que "é uma projeção da nossa própria estupidez. A minha inclusive. Apesar de ser uma figura inanimada, uma caricatura se quisermos, é seguro dizer-se que o Estúpido somos todos nós. Isto no sentido em que ele nos cativa com o objetivo de fazer-nos expressar a nossa estupidez". No passado, Robert Panda apresentou Stupid – Because All People Are!, com as mesmas figuras, em materiais como o papel, a fita adesiva, fibra de vidro, ou cimento, em vários locais inesperados, na mesma tentativa de surpreender e interagir com os transeuntes. As peças estão disponíveis para venda, com preços a começar nos €1.800, até aos €2.500.