Fundada apenas em 2010, a Xiaomi tem tido um progresso vertiginoso, e em meia dúzia de anos luta já pelo pódio mundial dos smartphones. Mais uma vez, os modelos que acabou de lançar para o mercado trazem muita coisa para gostar − especialmente o 12 T Pro, um telemóvel cheio de especificações por 849,99 euros. Mas será que chegam para lutar contra os melhores dos melhores?

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Não há muitos smartphones Snapdragon 8 no mercado, e menos ainda com o + à frente, o que significa que está mais rápido e mais estável, tendo resolvido os problemas de sobreaquecimento que por vezes afetavam a geração anterior. Nos benchmarks tem alcançado pontuações imbatíveis e, cereja no topo do bolo, a Xiaomi só comercializa a versão com 12 MB de memoria RAM em Portugal.

200MP

A câmara principal do 12T Pro tem 200MP! Um número impressionante numa máquina fotográfica, imagine-se num telemóvel. Dá para imprimir um poster com 22 metros a partir de uma fotografia tirada por este smartphone e, com tanta informação numa única imagem, a Xiaomi desenvolveu uma software de edição e captação que permitem fazer muitas coisas realmente interessantes e inovadoras. Mas há mais, porque este mega sensor capta mais luz, e por isso as fotografias tiradas nessa situação oferecem mais detalhe e nitidez, sendo que o estabilizador ótico de imagem incorporado também dá mais uma ajudinha para compor o retrato perfeito. Em vídeo, consegue grava com uma resolução de 8K a24fps, e 4K a 30e a 60fps.

Xiaomi 12T Pro: O verdadeiro flagship killer? Foto: DR

Até agora, só havia outro telemóvel no mercado (o Motorola Edge 30 Ultra) a oferecer este sensor Isocell HP1. Nem sequer os Samsung o apresentaram ainda, apesar do sensor ter sido desenvolvido pela gigante coreana. Não vamos ao ponto de afirmar que tem a melhor câmara do mercado, mas apresenta resultados soberbos, que disso não restem dúvidas.

Colunas Harman Kardon com Dolby Atmos

É verdade que a maioria recorre aos auscultadores, ou a uma coluna externa, para tudo o que não sejam chamadas normais, mas estas duas colunas estéreo, "afinadas" pela Harman Kardon, oferecem um som realmente cristalino e bastante potente. Vão ficar surpreendidos – e deixar a coluna em casa.

Carregador de 120W

A maioria dos telemóveis de topo já não traz carregador. Alegam que estes já existem lá em casa, e que por isso era só um desperdício – e uma agressão ao meio ambiente – continuarem a duplicar o produto. Por um lado têm razão, é verdade, mas reconhecidamente a maioria das pessoas não tem carregadores com os mesmos watts de carga que estes novos aparelhos suportam: 65W, 120 W… Por isso é uma excelente notícia o 12T incluir um na caixa e, logo, no máximo da potência. Com 120W é capaz de levar a bateria dos 0 aos 100% em 20 minutos. Ainda por cima a bateria tem 5000 mAh, e dura facilmente mais de um dia, por isso nunca mais precisa de se preocupar com ficar sem carga.

Xiaomi 12T Pro: O verdadeiro flagship killer? Foto: DR

E para não gostar?

Tinha de haver qualquer coisa que justificasse o preço inferior. No caso do 12 T Pro há sobretudo duas características que nos chamaram a atenção: uma classificação IP53, e uma proteção Corning Gorila Glass 5. No primeiro caso, os telemóveis topo de gama estão com classificações de IP67 ou 68, e isso faz com que possa estar descansado caso o telemóvel caia dentro de água. Os mais aventureiros até os mergulham para tirar fotografias. Com uma classificação de três, apenas, para a resistência à água, pode esquecer o mergulho e é melhor ter cuidado com uma chuva mais intensa. Quanto ao Corning Gorilla Glass 5, está dois patamares abaixo dos Victus, mais resistentes a quedas e a riscos. Ou seja, foram as camadas de proteção a sofrer os principais "cortes", e por isso convém tratar os 12T com mais cuidado, pois são um objeto mais frágil.

12 T (sem o Pro)

O 12 T foi apresentado ao mesmo tempo e apresenta igualmente especificações surpreendentes, a começar pelo sensor fotográfico de 108MP, um valor incrível menos quando comparado com os 200 da versão Pro. Oferece a mesma velocidade de carregamento, o mesmo carregador, a mesma bateria e ecrã do Pro, embora as colunas já não sejam afinadas pela Harmon Kardon. O processador também é um pouco pior, o MediaTek Dimensity 8100-Ultra sai a perder contra o Snapdragon 8+. Mas custa ainda menos: 599,99 euros.