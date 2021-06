O que têm em comum Samuel Úria, Márcia, André Carrilho e Ricardo Quaresma?

São talentos inegáveis em áreas bem diferentes - da Música ao futebol - e participam todos na 6ª edição do POSTER MOSTRA. A exposição decorre de 3 de julho a 3 de setembro e leva, como sempre, a arte às ruas de Marvila, transformando o bairro hype da zona oriental de Lisboa numa galeria a céu aberto.

Ao todo são 20 artistas convidados de áreas tão distintas como o design, fotografia, música, desporto, ilustração ou artes plásticas - Adolfo Luxúria Canibal, André Carrilho, António Paixão (MNAC), Artur Pastor, Christian Haas, Cláudia Rocha, Daniel (MANICÓMIO), Fahr021.3, Los Pepes Studio, Márcia, Mike Ghost, Nuno Saraiva, Nuno Viegas, Paulo Segadães, Patrick Grant, Raul Reis, Ricardo Quaresma, Samuel Úria, Teresa Pamplona e Tinker Hatfield.

POSTER MOSTRA

A estes nomes juntam-se os 10 vencedores da Open Call Poster - Brígida Ribeiros, Carlos Lima Jr., Chora Kika, Daniela Viçoso, Effe, Georgina Abreu, João Serrão, Gabriela Araújo, Inês Ventura e Romie - assim como os três vencedores da Open Call Sandeman (que desafiou o público em geral a interpretar a marca de forma livre e contemporânea) - João da Costa, Rival Antão e Pedro Góis.



A diversidade criativa do POSTER MOSTRA pode ser desfrutada percorrendo a Rua do Açúcar até à Rua Amorim, passando pelo Largo do Poço do Bispo, e este ano há uma novidade: a inclusão, no percurso, da rua exclusiva da centenária marca de vinho do Porto Sandeman (Rua Amorim), onde estarão os pósters históricos da marca ao lado dos vencedores da open call.