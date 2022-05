Larry Gagosain. Quem é o dono de uma das obras de arte mais caras de sempre

Foi na última segunda-feira, 9, que o ilustre retrato de Marylin Monroe feito pelo igualmente ilustre Andy Warhol, bateu um inesperado recorde ao ser vendido em leilão por 185 milhões de euros na sede da Christie's em Nova Iorque. O famoso quadro remete-nos ao ano de 1964, pela autêntica representação da pop art, movimento artístico caracterizado pela reprodução de temas relacionados com a sociedade de consumo, a publicidade e o estilo de vida americano dos anos 60.



Shot Sage Blue Marilyn é agora a criação artística mais valiosa do século XX jamais vendida em leilões, de acordo com a revista Forbes inglesa. Aos 77 anos, Larry Gagosain, reconhecido comerciante de arte em Los Angeles, fez o lance vencedor de 195 mil dólares, taxas incluidas, contudo não é claro se comprou a obra para a sua coleção pessoal ou para um dos seus clientes multimilionários, como David Geffen, Leon Black, Steve Cohen e Leonard Lauder.

Andy Warhol - 'Shot Sage Blue Marilyn' (1964) Foto: Getty Images

Gagosian detém um total de 19 galerias de arte expalhadas pelo mundo e espera-se que ultrapasse os nove dígitos em vendas anuais, segundo a Forbes. No entanto, o seu início de carreira no mercado das artes encontrava-se muito longe da aquisição de um quadro desta magnitude. O norte-americano começou por vender posters, a 20 dólares cada, num parque de estacionamento de Los Angeles, isto na década de 70, até conhecer Leo Castelli, representante de muitos artistas que definiram a época, como Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Frank Stella e Warhol. Abriu a sua primeira galeria em 1980, onde vendia obras de artistas em ascensão, passando a represetar alguns dos melhores do mundo, incluindo Warhol e Cy Twombly, Willem de Kooning, Damien Hirst e Jeff Koons. O colecionador é também conhecido pelas inúmeras exposições de renome que organizou ao longo dos anos em grandes museus.

Leilão de Christie´s, em Nova York Foto: Getty Images

Apesar da exuberante venda, esta não é a primeira vez que o negociante tem em sua posse o quadro de Marilyn, dado que o vendeu em 1986 ao sueco Thomas Ammann. O leilão de segunda-feira foi uma venda de caridade da coleção pessoal de Thomas e Gagosian voltou a comprar o retrato. Os lucros beneficiaram a Fundação Ammanns, que apoia instituições de solidariedade para crianças. Resta saber se a compra recordista assinala uma nova era para o colecionador. Quando questionado sobre os seus planos futuros pelo Wall Street Journal há alguns anos atrás, ele riu e declarou: "Gagosian vai durar para sempre!"