Netos de Grace Kelly preparam série sobre a família real do Mónaco

A par do sucesso da série da Netflix, que conta parte da história da monarquia britânica, e que está prestes a chegar ao fim, eis que surge agora um. Desta vez,, e ao contrário da série The Crown, esteseráCasiraghi,Casiraghi,Casiraghi (mulher de Pierre) e o marido de Charlotte Casiraghi,- e, começando com a conquista do Mónaco. Ou seja, em 1297, quando François Grimaldi se apoderou do Rochedo e iniciou a dinastia.No entanto, ao longo dos séculos seguintes, eles ganharam e perderam o poder de forma intermitente durante um período político turbulento no continente. Apenas. A partir de então, a família assumiu o título de príncipe (1659) e desde aí, que todos os príncipes do Mónaco são Grimaldi. São, por isso,"Eu pensei que conhecia esta história, mas acabei apenas por arranhar a superfície. Simplesmente", disse oà revista norte-americana Variety . "A verdadeira história da fundação dos Grimaldi do Mónaco há cerca de sete séculosgraças à iniciativa da Beatrice, do Andrea e do Pierre", acrescentou.O quarteto, que dirige a, planeia uma série semelhante ao universodeQuer isto dizer, uma série de filmes e programas de TV sobre a história de Mónaco, começando com a história de origem da Família Grimaldi. Em comunicado a Astrea Films revelou: "Ficamos impressionados com a quantidade dee correspondência privada ao longo dos séculos. No fim de contas, decidimos começar do início."significa que a produção também beneficiará de. Foi, aliás quandoessas vastas relíquias históricas que teve a ideia do projeto.será a responsável pelo argumento e trará com ela a sua paixão e talento para contar a história de origem dos Grimaldi, esculpindo desses arquivos os personagens mais espirituosos e autênticos. O filme também será produzido pelae pela, uma. Todos os envolvidos parecem concordar que existem os ingredientes necessários para que este projeto, quer seja em forma de filme nos cinemas, ou de série na televisão, seja um sucesso.A arrebatadorajá ganhou vida em inúmeras adaptações, mas. Tudo começou na Riviera Francesa, onde Kelly estava a filmar o filme de Alfred Hitchcock, em 1955, Ladrão de Casaca (To Catch a Thief). Encantado por Kelly, o príncipe Rainier foi sempre seguindo a superestrela, até que seO casal conviveu sempre com figuras da alta sociedade (incluindo membros das restantes casas reais europeias), até que o casamento teve um fim trágico com. Existe alguma controvérsia e várias teorias em volta desteque vitimou a princesa, mas oficialmente aquilo que se sabe é que ela terá sofrido uma, acabando por perder o controlo do carro, onde seguia. A filha, felizmente salvou-se, embora tenha carregado sempre com ela o peso desta tragédia.A família tem sido alvo de variadíssimos, ao longo das décadas,. Há quem diga mesmo que existequalquer na família. Mas isso, no fundo, só faz com que toda a história de família seja ainda mais rica e perfeita para ser adaptada ao cinema ou televisão.foi nomeado, depois da morte do pai. Nesse mesmo ano, viu-se obrigado a fazer um comunicado em que, então um bebé, cuja mãe, ex-comissária de bordo da Air France Nicole Coste, alegou ter tido um relacionamento contínuo com Alberto. No ano seguinte, em 2006, Alberto, cuja mãe, Tamara Rotolo, entrou com uma ação de paternidade contra ele em 1992. Depois disso é que veio a, a atual princesa e ex-atleta sul-africana, com quem tem dois filhos pequenos.A mais velha dos três filhos de Rainier e Grace,, tal como a filha, tem sido um ícone indiscutível da moda. O seu, um banqueiro parisiense, com quem se casou em 1978. O casal não teve filhos e divorciou-se em 1980. Após o divórcio,, filho de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. O seu, desportista e herdeiro de uma fortuna industrial italiana. O. Stefano veio a morrer tragicamente durante um. Carolinaem 1999, com quem teve uma filha, a. Estão separados desde 2009., de 58 anos, era umae passou um período da vida em Los Angeles, antes de se. O casal teve. Os escândalos que se seguiram foram tantos que tudo junto foi o que levou, possivelmente, ao divórcio. Em 1998, Stéphanie deu à luz a filha mais nova,, fruto de um. Em 2001, Stéphanie iniciou um relacionamento com oe mudou-se, com os três filhos, para a caravana do circo. A relação chegou ao fim no ano seguinte. Em 2003, Stéphanie, que havia feito parte do circo, mas divorciaram-se no ano seguinte.promete, assim, acompanhar a grande história da família Grimaldi. A produção está