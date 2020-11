6 documentários sobre desporto para ver em streaming

Conhecemos a sensação de assistir a uma série documental que revela uma história inspiradora, e ficar com vontade de assistir a mais. Provavelmente a pensar no mesmo, a GQ inglesa compilou os documentários que pode ver em streaming – caso seja uma das pessoas que acabou de ver o The Last Dance (2020). Trata-se de um documentário sobre a vida e carreira de Michael Jordan, a lenda vida do basquetebol que jogou pelos Chicaco Bulls e que levou a NBA a todos os cantos do mundo, a par da narrativa da sua relação com a família, a imprensa, as marcas e os fãs - ao longo dos anos. Nele, retratam-se os eventos da vida deste mas também de jogadores da NBA que foram seus cúmplices em campo, como Dennis Rodman e Scottie Pippen. Está disponível na Netflix.



Há pelo menos mais cinco que vale a pena ver, e que estão disponíveis em plataformas de streaming.

Senna (2010)

É o caso de Senna (2010) o documentário realizado pelo britânico Asif Kapadia, aplaudido pela crítica aquando da sua saída, sobre a vida do piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna, que venceu o campeonato mundial de F1 três vezes antes da sua morte, aos 34 anos. Este realizador conseguiu "moldar a história de Senna como um drama de ação ao vivo e não como um documentário póstumo" explicou o The Guardian, numa das críticas que fez a este documentário. Ganhou dois BAFTAS. Está disponível na Amazon Prime Video.

O piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna venceu o campeonato mundial de F1 três vezes antes da sua morte, aos 34 anos.

Maradona (2019)

Foi também Kapadia quem realizou o documentário Maradona (2019) sobre o mundialmente conhecido jogador e treinador de futebol argentino Diego Armando Maradona. Construído a partir de mais de 500 horas de filmagens nunca antes reveladas, este documentário centra-se na carreira de Maradona, que jogou pelo S.S.C. Napoli nos anos 80, tornando-se mais tarde treinador de futebol. Envolta em polémicas, a vida desta personalidade do mundo futebolístico que alguns chamavam de "El Pibe de Oro" não foi, certamente, fácil de retratar. Está disponível na Amazon Prime Video.

Construído a partir de mais de 500 horas de filmagens nunca antes reveladas, este documentário centra-se na carreira de Diego Armando Maradona.

Cornered (2013)

Uma carreira profissional que assusta uns e deslumbra outros, ser pugilista exige tanto foco mental como físico (como, aliás, acontece com as superestrelas do desporto). A carreira difícil do pugilista londrino Johnny Greaves é retratada em Cornered (2013), de Adam Darke, onde o realizador destaca os seus últimos 100 combates profissionais, no auge da carreira. Se prestarmos atenção, este documentário dá também a visão dos demónios pessoais de Greaves, um dos pugilistas mais respeitados de sempre. "Greaves sabia que nunca iria ganhar um título mundial nem manter um recorde imbatível, mas quando perdeu, como tantas vezes fez na sua incansável carreira profissional, perdeu bem" escreve o The Guardian, sobre este pugilista, aquando da saída do documentário. Na BT Sport.

Alex Higgins: The People’s Champion (2010)

Este documentário, realizado por Jason Bernard, é um retrato póstumo da vida do jogador profissional de snooker Alex Higgins, que traça toda a sua carreira – desde a prática de snooker em Belfast, cidade onde nasceu, até ganhar dois títulos mundiais na modalidade. Foi campeão mundial de snooker em 1972 e 1982 e vice-campeão em 1976 e 1980. Higgins lutava contra uma doença mental e contra o vício do álcool, ambas retratadas em Alex Higgins: The People’s Champion (2010), a par da vida profissional. Está disponível na BBC iPlayer.

Alex Higgins com a mulher, Lauren Higgins.

Slaying The Badger (2014)

Na Tour de France de 1985, Bernard Hinault era o preferido da maioria dos franceses na competição, não fosse ele natural de Yffiniac, na região francesa da Bretanha. A garra e determinação deste ciclista foi retratada em Slaying The Badger, um documentário mostra o duelo entre Hinault e Greg LeMond, o ciclista que ascendia a ser o primeiro não-europeu campeão da volta, estando os dois na mesma equipa – a La Vie Claire. Este documentário é sobre isso mesmo: a aspiração individual versus o dever perante a equipa. Slaying The Badger (2014) está disponível na ESPN Player.