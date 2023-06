Quanto cobraram os artistas que tocaram em Woodstock?

32 dos mais conhecidos músicos da época, que se apresentaram, durante um fim de semana, perante 400 mil pessoas.

começaram a tocar às 4 da manhã,

O festival de Woodstock foie é ainda hoje lembrado por isso mesmo. Decorreu no, num terreno perto de Woodstock (EUA), contou comO impacto que teve na indústria musical é inquestionável e a sua, como uma espécie de mito, e cada vez mais festivais a tentarem seguir linhas idênticas.Lendas do rock comooufizeram parte do cartaz musical. Hoje em dia, ainda permanece um certo mistério em volta do valor que cada artista cobrou pela apresentação que os levou ao sucesso e reconhecimento mundial. Ainda assim, os números circulam na Internet há já alguns anos e vários meios de comunicação atribuem essas informações a uma reportagem publicada numa edição antiga impressa da revista Variety Assim sendo, no topo da lista dosestá, que terá recebido. Jimi HendrixCuriosamente, uma das apresentações mais icónicas do festival, a do guitarrista mexicano, foi uma das, já que na época lhe deram apenas a módica quantia deterá recebido 7500 dólares, os, que6250 dólares, e1375. A lista completa:1. Jimi Hendrix – 18 mil dólares.2. Blood, Sweat and Tears – 15 mil dólares.3. Joan Baez – 10 mil dólares.4. Creedence Clearwater Revival – 10 mil dólares5. The Band – 7.500 dólares.6. Janis Joplin – 7.500 dólares7. Jefferson Airplane – 7.500 dólares8. Sly and the Family Stone – 7 mil dólares9. Canned Heat – 6.500 dólares.10. The Who – 6.250 dólares11. Richie Havens – 6 mil dólares12. Arlo Guthrie – 5 mil dólares.13. Crosby, Stills, Nash and Young – 5 mildólares.14. Ravi Shankar – 4.500 dólares.15. Johnny Winter – 3.750 dólares.16. Ten Years After – 3.250 dólares.17. Country Joe and the Fish – 2.500 dólares.18. Grateful Dead – 2.500 dólares.19. The Incredible String Band – 2.250 dólares.20. Mountain – 2 mil dólares.21. Tim Hardin – 2 mil dólares.22. Joe Cocker – 1.375 dólares.23. Sweetwater – 1.250 dólares.24. John B. Sebastian – mil dólares.25. Melanie – 750 dólares.26. Santana – 750 dólares.27. Sha Na Na – 700 dólares.28. Keef Hartley – 500 dólares.29. Quill – 375 dólares.