Wuanap, o gadget que impede afogamentos

Pensado para pessoas de todas as idades e para ser usado em qualquer atividade na água (desde recreio a práticas desportivas - exceto mergulho), o Wuanap é um colar salva-vidas que impede o afogamento. Discreto e fácil de usar, integra um sistema informático de última geração que deteta o perigo e ativa um sistema de flutuação que permite manter fora de água as vias respiratórias.

O dispositivo ativa-se, assim, nestas situações: inconsciência, imobilidade, ataques de pânico, convulsões e apneia, pressionando o botão de pânico manual ou gritando debaixo de água. O sistema lança depois um sinal SOS para os utilizadores do WUANAP que se encontrem nas proximidades, bem como para as autoridades de segurança. Como funciona? O dispositivo integra uma motherboard com sensores coordenados por um algorítmo que deteta quando alguém está com dificuldades dentro de água, e além disso está ligado a uma aplicação para smartphone, através da qual os utilizadores podem monitorizar o seu desempenho desportivo, através dos dados que são recolhidos pelo gadget.

Este gadget inovador foi criado por Ignacio Cuesta, um surfista espanhol, que "depois de uma má experiência quando surfava na costa da Cantábria, Espanha, se apercebeu que, ao contrário do que acontece em muitos desportos, como ciclismo, motociclismo, automobilismo, ski, entre outros, os que se realizam na água não possuem um dispositivo de segurança avançado e eficaz" como explica o comunicado oficial deste dispositivo. O WUANAP promete, assim, salvar milhares de vidas e revolucionar os desportos aquáticos.

O produto estará disponível no mercado na primavera do próximo ano, mas faz parte de campanha de crowdfunding que decorre na plataforma Indiegogo, podendo ser adquirido com 40% de desconto. O preço do colar oscilará entre €160 e €199.