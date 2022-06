Quem era Leonardo Del Vecchio, dono da Ray-Ban e amigo de Giorgio Armani?

Leonardo Del Vecchio, fundador da Luxottica (hoje EssilorLuxottica), líder mundial na produção de óculos e armações, morreu aos 87 anos. E embora tenha vivido grande parte da sua vida sem dificuldades financeiras, o mesmo não se pode dizer da sua infância. Nascido a 22 de maio de 1935, Del Vecchio cresceu num orfanato em Milão, após a Segunda Guerra Mundial. Foi abandonado pela mãe aos sete anos, pois esta não tinha condições para o sustentar, e começou a trabalhar aos 14, numa loja de ferramentas.

Na década de 60 mudou-se para Agordo, em Itália, onde começou a fazer armações de óculos desenhadas por outros, e em 1961 fundou a Luxottica, uma pequena empresa com cerca de uma dúzia de trabalhadores. Os óculos com design próprio, porém, só chegariam ao mercado alguns anos mais tarde, no final da década. Com o negócio de vento em popa, Del Vecchio começou a comprar marcas nos Estados Unidos, sendo a Ray-Ban e a Oakley umas das suas aquisições mais conhecidas. Mais tarde, a fabricante ficou conhecida por produzir armações para algumas das casas de Moda mais prestigiadas de sempre, como Prada ou Armani. O segredo para o sucesso? "Esforço e dedicação para sermos os melhores no que fazemos", revelou o italiano numa rara entrevista dada no início de 2022.



património líquido de 25,7 milhões de dólares a 1 de junho de 2022, de acordo com o relatório da Bloomberg. No entanto, e mesmo com tamanha riqueza, Del Vecchio desejava apenas uma coisa, como afirmou na sua última entrevista – que algum dia a empresa valesse mais de 100 mil milhões de euros – avançou o mesmo meio de comunicação. Era ainda o maior acionista do banco Mediobanca e um dos principais investidores da seguradora Generali.

A sua morte é sentida um pouco por todo o mundo. "Perdi um amigo e um companheiro nesta longa aventura profissional", comentou o designer Giorgio Armani no Twitter. O empresário tinha seis filhos, de três casamentos diferentes: Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente.