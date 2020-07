De Norte a Sul: destinos de luxo para fazer férias cá dentro

Quinta do Crasto

O enoturismo da Quinta do Crasto, em Sabrosa, no coração do Douro, já reabriu. Os passeios a pé pela vinha, as viagens na clássica Bedford e as provas de vinhos vão continuar a ser orientados por um especialista da Quinta do Crasto, com as devidas medidas de segurança e proteção. No terraço exterior da casa senhorial da Quinta do Crasto, com uma vista maravilhosa sobre o Douro, vai manter-se o serviço de almoços e jantares. No final da refeição é ainda possível visitar a lindíssima piscina da propriedade, com assinatura do arquiteto Souto Moura.

Quinta do Crasto

Quinta do Crasto

1905 Zino’s Palace

Com uma fachada que faz lembrar o Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, o novíssimo 1905 Zino’s Palace é um autêntico paraíso balear situado no nordeste da ilha da Madeira, em Ponta do Sol. Este palacete tem cerca de 9 quartos, restaurante, piscina exterior, bar e um pátio grande com zonas de esplanada, para uma experiência completamente encantadora. O Palacete e a Capela anexa, a Capela de Santo António, foram construídos no final do século XIX com a finalidade de serem usados como casa de verão da família Zino, aproveitando o excelente clima da zona. Hoje, está ao dispor de todos os viajantes que adoram sítios com história, património e acima de tudo um ambiente relaxante e idílico. Reservas: 291 600 123

1905 Zino’s Palace

1905 Zino’s Palace

Convento do Espinheiro

Um hotel de 5 estrelas inserido num cenário idílico em pleno Alentejo central, o Convento do Espinheiro fica a poucos quilómetros de Évora. Aliando o valor da história secular ao encanto do campo alentejano, o Convento do Espinheiro já reabriu, com todas as condições de segurança. No total são 92 quartos, dos quais 10 suites, que prometem o conforto e o requinte que um hotel de luxo exige. Existem dois restaurantes, um de fine dining e um italiano informal, além do Pool bar com refeições ligeiras; duas piscinas (uma interior e outra exterior) campos de ténis e padel, e várias sugestões de atividades que se podem fazer dentro do hotel e nas redondezas.

Convento do Espinheiro

Convento do Espinheiro

Herdade dos Delgados – Dark Sky View Hotel & SPA

Situada em Mourão, no Alentejo, a Herdade dos Delgados é composta por 24 quartos e três apartamentos com dois quartos cada, piscina exterior e interior, um restaurante, SPA com sala de massagens e ginásio. No restaurante Orion, inspirado na cozinha tradicional alentejana, poderá desfrutar da vista sobre o Alqueva. Além disso, o hotel disponibiliza bicicletas, court de ténis e campo de padel para potenciar as mais diversas experiências no exterior. Os preços começam nos €195 por noite, com pequeno almoço incluído. Reservas: reservas@herdadedosdelgados.pt ou 266 247 900.

Herdade dos Delgados

Herdade dos Delgados

DoubleTree by Hilton Lisboa

Com todas as restrições e cuidados necessários, o DoubleTree by Hilton Lisbon – Fontana Park, no centro da cidade, abriu as suas portas em julho. Construído em uma antiga fundição de ferro do século XX, aposta em quartos e suites elegantes e foi o primeiro hotel design da cidade. Seja no restaurante Saldanha Mar ou no Fontana Bar, ambos os restaurantes oferecem um cardápio de cozinha mediterrânea e uma bonita vista sobre Lisboa. Reservas: 21 041 0600

DoubleTree by Hilton Lisboa