109 metros

Esta casa de luxo na floresta custa 80 mil dólares e foi construída em 10 dias Foto: bio-architects.com

130

A linha de pré-fabricados DublDom utiliza peças modulares refeitas. Foto: bio-architects.com

Esta casa na floresta de Kazan tem oito quartos e tem 109.99 metros quadrados. Foto: bio-architects.com

Quem já passou pelo processo de assistir à construção da suaa partir do zero, sabe que essa é uma missão que, regra geral, demora sempre mais do que planeado. E mais: se for uma, dependendo da zona em que se localize, provavelmente não será um investimento financeiro baixo. Mas há excepções.Situada na, uma cidade do sudoeste da Rússia, esta casa temquadrados e custou apenas 80 mil dólares aos seus proprietários. Trata-se de uma das várias casas pré-fabricadas modulares da DublDom , desenhadas pelo Bio Architect, um gabinete de arquitetura baseado em Moscovo.O que torna as casas DublDom tão especiais é precisamente a premissa dosque as projetam: manter os custos de construção baixos, utilizando materiais como. Estes materiais não só são baratos, como também ajudam a contribuir para adas casas. A linha de pré-fabricados DublDom utilizarefeitas e as casas acabadas variam de 26 metros quadrados ametros quadrados, custando entre 23 mil e 100 mil dólares.A casa na floresta de Kazan tem oito quartos e foipara uma família que tinha testado previamente uma casa DublDom de 39 metros quadrados durante um ano, antes de decidir que precisava de uma versão maior. Graças às grandes clarabóias, paredes de vidro e vigas expostas, a casa recebe muitae todo o interior é feito de madeira de pinho maciço caiado, dando a sensação aos moradores de que está a viver ao ar livre, no meio da Natureza.