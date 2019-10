Tudo sobre relógio oficial da Rugby World Cup

O terceiro maior evento desportivo do mundo, realizado de quatro em quatro anos, chega à Ásia pela primeira vez, sendo que a modalidade tem uma forte expressão no Japão.

Embora se tenha profissionalizado há pouco mais de 20 anos, a modalidade nascida no Reino Unido na década de 1820 não perdeu a autenticidade, continuando a exigir dos jogadores velocidade, força e coragem, assim como um grande espírito de equipa. São estes os valores que levaram a TUDOR a aliar forças ao rugby, como parte da campanha #BornToDare. Para além da Rugby World Cup e do World Cup Sevens masculino e feminino, a TUDOR é patrocinadora oficial das World Cups sub-20 anuais, uma parceria com os World Rugby Awards, que premeiam anualmente os melhores jogadores, equipas e árbitros, entre outros.

A TUDOR estará presente como relógio oficial junto das 20 equipas participantes. Os 23 árbitros do evento contarão com os cronógrafos TUDOR para controlar o tempo durante os jogos tendo sido mesmo concebida uma edição especial do modelo Black Bay Chrono, com uma gravação comemorativa na parte de trás.

TUDOR Black Bay Chrono

De todas as equipas destacam-se os famosos All Blacks, representantes da Nova Zelândia, detentora de três títulos de campeão do mundo, com uma percentagem de vitórias superior a 75%. A equipa é conhecida pelo seu Haka, o ritual de desafio tradicional Maori que homenageia o adversário antes de cada jogo, elevando o estatuto lendário da equipa, embaixadora da TUDOR.

A marca foi registada pela primeira vez pelo fundador da Rolex, Hans Wolsdorf, que criou a empresa em 1946 para introduzir no mercado relógios com a qualidade e fiabilidade de um Rolex a um preço mais acessível.

A comunidade mundial de rugby conta com 9,1 milhões de jogadores e 338 milhões de adeptos, através de 121 federações nacionais.