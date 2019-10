O primeiro relógio de quartzo faz 50 anos

A história da tecnologia do quartzo remonta a 1880, quando Pierre Curie observou pela primeira vez o fenómeno piezoelétrico do material, podendo tornar-se uma base de medição precisa do tempo. A tecnologia aplicada à relojoaria arrancou nos anos 20 do século passado e desde os anos 40 que se começaram a construir relógios de quartzo de grande dimensão. Foi aí que a Seiko criou o Broadcast Clock (que tinha a dimensão de um armário), e mais tare o Crystal Chronometer, o primeiro cronómetro de quartzo portátil de alta precisão do mundo.

No dia 25 de dezembro de 1969, a marca japonesa lançou o primeiro relógio de pulso de quartzo do planeta. Todo o processo começou na década de 50, quando a marca disponibilizou um grande número de patentes para todo o mundo, de forma a estabelecer um padrão da indústria que ainda hoje é utilizado em praticamente todos os relógios de quartzo fabricados.

O primeiro relógio de pulso de quartzo foi possível graças a três invenções-chave: o tamanho, a eficiência energética e resistência a choques diferentes de temperatura. Por esse mesmo contributo para toda a indústria e tecnologia, a EPSON, empresa do grupo, recebeu em 2002 o Corporate Innovation Recognition Award.

Em 2012 foi apresentado o primeiro Astron GPS Solar, capaz de se ligar às redes de satélites GPS, e um ajuste automático da hora e fuso horário. Este ano e para assinalar uma data tão especial, a marca lançou um novo modelo que oferece um ajuste automático da hora e do fuso horário ainda mais rápidos graças ao recetor GPS mais potente, e aos três motores que controlam os ponteiros de forma autónoma. A nova funcionalidade de transferência da hora para alternar facilmente entre horas locais torna-o no aliado indispensável para o viajante global.

Quartz Astron e várias gerações do Astron GPS Solar

Baseados no design e tecnologia do modelo de 1969, a nova linha vem estender esse mesmo protagonismo na revolução do quartzo com quatro novos modelos Astron GPS Solar, reinterpretados para o século XXI. Da gama conceptual, são seis os modelos de edição especial: um presente de bodas de ouro para os fãs da marca.