Quando Lady Gaga conheceu David Beckham

Lady Gaga e David Beckham encontraram-se pela primeira vez para uma conversa amigável à beira da piscina, com vista para Los Angeles, num filme apresentado pela marca relojoeira TUDOR. Com a ajuda de um baralho de cartas com perguntas para quebrar o gelo, as duas personalidades falaram sobre carreira, família e os momentos de desafio que encontraram pelo caminho. "Sempre que alguém me dizia para não fazer alguma coisa… eu fazia," contou Beckham, e Lady gaga concordou: "Eu também fazia!"

Lady Gaga x TUDOR

A conversa foi o resultado de uma iniciativa da TUDOR a propósito da sua campanha #BornToDare, inspirada na visão do criador da marca, Hans Wilsdorf, de que os seus relógios seriam capazes de resistir às condições mais extremas. Ambos pioneiros nas suas respetivas áreas, Gaga e Beckham são embaixadores da marca, cuja ousadia é um dos principais lemas. Para a ocasião, "Lady" (como o ex-futebolista resolveu chamar a Gaga) escolheu o modelo Tudor Black Bay 36 S&G, enquanto Beckham optou pelo Tudor Black Bay Chrono S&G.