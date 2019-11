A quinta maravilha da TUDOR

Este ano, a TUDOR expandiu a linha Black Bay com o lançamento do Black Bay P01. Este é uma reinterpretação moderna do primeiro relógio de trabalho naval da marca (o 7922, lançado em 1954) utilizado pela Marinha Norte-Americana e de uma série de protótipos lançados ao longo dos anos 60 cuja precisão e configuração dariam origem a um novo modelo multifunções. Este ano, nasceu o Black Bay P01, um cruzamento entre relógio de mergulho e relógio de vela. Captando o espírito desportivo característico da marca relojoeira, o modelo adapta-se facilmente a qualquer actividade física em qualquer clima, sendo estanque até aos 200 metros de profundidade.

Black Bay P01 da TUDOR

Esta nova aposta da TUDOR garantiu à marca suíça o quinto prémio recebido em sete anos de participação no Grand Prix D’Horlogerie em Genebra, Suíça, que decorreu no passado dia 7 de novembro. A TUDOR foi criada em 1926 pelo fundador da Rolex, Hans Hilsdorf, com o intuito de fabricar relógios com a qualidade dessa marca de luxo, mas a um preço mais acessível. De entre as linhas já premiadas ao longo do tempo destacam-se a Pelagos e a Black Bay.