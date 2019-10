Um clássico reinventado

A nova edição exclusiva foi apresentada no último dia 24 de setembro no Museu Nacional de Tóquio. A quarta edição de colecionador é inspirada nos anos 2000, seguida da edição inspirada nos anos 70 apresentada durante o Grande Prémio de Fórmula 1 do Mónaco em maio, a edição dos anos 80 revelada em Le Mans em junho, a edição dos anos 90 revelada antes do campeonato de Fórmula E em Nova Iorque, em julho. Para esta mesma celebração, a marca lançará um total de cinco novos modelos Monaco que captam o espírito de cada década desde o lançamento do modelo original de 1969.

Espelho da arquitetura arrojada e dos códigos estéticos da década de 1999 a 2009, o quarto relógio da linha é uma edição especial de colecionador com um design clássico a preto e branco, uma reinterpretação do original.

Nova Edição Monaco

O Monaco original foi lançado em conferências de imprensa simultâneas em Nova Iorque e Genebra, a 3 de março de 1969, surpreendendo os jornalistas e aficionados por relógios em todo o mundo. Na altura, o design emblemático e ousado do modelo tornou-o instantaneamente reconhecível, com a caixa quadrada inédita resistente à água.

Em 1971, o relógio foi usado pelo ator Steve Mcqueen no filme Le Mans, em que interpretava um piloto de Fórmula 1, o que inspirou o lema da marca "Don’t Crack Under Pressure" ("não ceda sobre pressão", em português), conhecido por todo o mundo.