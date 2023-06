Repossi. A marca italiana de joalharia de luxo chega a Portugal

Conseguimos imaginar como numa Torino (Itália) de 1957, Costantino Repossi, um estudante de desenho industrial e um apaixonado pela Art Deco, imaginou imponentes joias cravejadas de diamantes e lhes deu forma. Abriu a sua primeira boutique nesse ano e este é o início de uma bela história. Felizmente o filho, Alberto, deu à Repossi uma dimensão internacional ao estabelecer-se em Monte Carlo, no Mónaco, no final da década de 1970 tornando-se o joalheiro oficial da coroa monegasca, e aí a marca ganhou o estatuto e o prestígio que este segmento almeja.

As joias Repossi são 100% feitas artesanalmente.

Do glamour dos anos 80 à elegância da vanguarda parisiense, onde a Repossi se instalou em 1986, na Place Vendôme, recentemente, a marca, que se mantém pequena, saiu das mãos da família Repossi para ser parte do portfólio de marcas do grupo LVMH, mantendo-se apenas Gaia Repossi como elemento do negócio, na posição de designer criativa da marca.

Earcuff da linha Serti Sur Vide. Foto: Repossi

No inventário de joalharia Repossi encontram-se anéis, colares, earcuffs, pulseiras, tudo peças únicas e trabalhadas exclusivamente à mão com diamantes. As peças são feitas em Itália e em França, dividindo-se em poucas linhas, de inspirações diferentes, mas têm um elo comum: a delicadeza e a inspiração nas linhas arquitetónicas, uma paixão de Gaia. "Berbère é inspirada em tribos étnicas, é uma recriação dos códigos clássicos da joalharia, mas de uma maneira mais moderna e com referências da Arquitetura" explica à Must Thomas Frachon, diretor internacional da Repossi, na boutique David Rosas da Avenida da Liberdade, em Lisboa. "Usamos ouro branco, ouro rosa e ouro preto, este último mais raro, usado num anel."

Anel da linha Serti Inverse. Foto: Repossi

Pegando no exemplo da Berbère, cuja repetição de linhas douradas minimalistas é inspirada nas tatuagens ancestrais das tribos do Norte de África, esta é pensada para ser usada como uma segunda pele. É um tributo moderno de Repossi à origem da joalharia.

A Repossi divide as suas coleções entre as principais e uma linha especial de alta joalharia, com um espectro de valores que vai de mil euros a 1 milhão. "As peças estão pensadas para enaltecer a pureza da pedra", e levam cerca de 4 meses a ser produzidas, cada uma delas. Além da mencionada, estão na David Rosas outras linhas, como a Serti sur Vide, reconhecível pelos seus diamantes flutuantes, ou a Antifer com os seus picos e ângulos agudos.

O anel de ouro preto da linha Blast. Foto: Repossi

Pela primeira vez em Portugal, as joias da Repossi estão disponíveis nas lojas David Rosas da Av. da Liberdade, em Lisboa, e da Av. da Boavista, no Porto. A Repossi está em expansão, prestes a chegar a outras capitais europeias como Roma.