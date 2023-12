Arquitetura de pulso: um relógio assinado por Rafael Moneo

O tempo é a arquitetura dos dias. Os seus alicerces. Sem horas e minutos como guias, muita coisa ficaria por fazer. Há uma forte ligação entre a arquitetura, o urbanismo, os transportes públicos e a revolução industrial. Os relógios, tal como os conhecemos hoje, surgiram, primeiro, nas torres das igrejas e daí se espalharam para as estações de comboio e as entradas das fábricas, antes de chegarem aos nossos pulsos. Não surpreende, por isso, que a marca relojoeira Cauny tenha decidido explorar essa relação, criando uma coleção inspirada na arquitetura. Chama-se The Architects of Time Series e foi lançada no ano passado. Para a primeira edição, a marca convidou Siza Vieira para desenhar um relógio de pulso. Este ano, o convite foi feito ao arquiteto espanhol Rafael Moneo e o resultado desta parceria já está à venda.

Rafael Moneo é uma figura marcante do mundo da Arquitectura nos últimos 50 anos Foto: DR

"Quando a Cauny me convidou para desenhar um relógio, não pude deixar de pensar nas duas ocasiões em que tinha desenhado um: na Câmara Municipal de Logroño e na Estação de Atocha. Em ambos os casos, o relógio alude ao significado das horas associadas ao decorrer do dia: as 12 — ou seja, o meio-dia — como o cume da jornada. As horas relacionadas com a atividade quotidiana, distinguindo entre a manhã e a tarde. Não como uma sucessão de instantes, algo que acontece claramente com o bater dos relógios digitais." É assim que Rafael Moneo explica, em comunicado, a reflexão e inspiração que deram lugar aos relógios de pulso que desenhou.

Famoso de relógio da Estação de Atocha, em Madrid Foto: DR

Para alcançar o quadrado perfeito, como fez na Estação de Atocha, Moneo optou por um sistema surpreendente de ligação à bracelete no próprio interior do relógio. Com a escolha dos números romanos, o arquiteto quis evocar os antigos relógios de sol, criando um mostrador que se distingue pela simplicidade e pelo equilíbrio. Os ponteiros incorporam as linhas retas que definem todo o conjunto.

Cauny Moneo White – esta versão custa 185 euros Foto: DR

A qualidade dos materiais é uma marca decisiva do relógio: o movimento é extra-fino, de quartzo, produzido no Japão; o vidro é em pura safira; a bracelete é feita com pele Horween, produzida em Chicago, e reproduz no seu final as linhas quadrangulares deste modelo. Cauny Moneo tem quatro variações de cores, com preços entre os €185 e os €195.

A edição Moneo – The Architects of Time Series – está disponível em quatro versões Foto: DR

Rafael Moneo é uma das figuras mais marcantes da Arquitetura nos últimos 50 anos. É o autor de edifícios tão célebres quanto o Museu de Arte Romana de Mérida, o Museu de Arte Moderna de Estocolmo, o Museu das Belas Artes de Houston, o Kursaal de San Sebastián, a Ampliação do Museu do Prado e a Estação de Atocha ou a Catedral de Los Angeles. Recebe o Prémio Pritzker em 1996 pelo conjunto da sua obra, entre outras distinções, como a Medalha de Ouro do Royal Institute of British Architects em 2003, o Prémio Príncipe das Asturias em 2012, o Praemium Imperiale do Japão em 2017 e o Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 2021.

A Cauny é uma marca relógios fundada na Suíça em 1927 e entrou para a história ao ser a primeira marca de relógios no mundo liderada por uma mulher, Mireille Grebler, que ganhou fama ao conseguir pôr em prática um ideal que perdura até aos dias de hoje: produzir relógios com design original e materiais de qualidade a preços acessíveis. A Cauny está, actualmente, sediada em Portugal.